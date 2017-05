Vučić: Volimo Republiku Srpsku, ali poštujemo integritet BiH

BEOGRAD - Premijer Srbije Aleksandar Vučić smatra da je odlazeći predsjednik Srbije Tomislav Nikolić istupio emotivno kad je prije nekoliko dana poslije posjete Bratuncu rekao da se nada da će Srbija i Republika Srpska jednog dana biti isto.

Upitan za komentar te izjave Vučić je, nakon posljednje sjednice aktuelne srpske vlade, rekao - "čućete sutra šta imam da kažem", ali i naglasio da je politika Srbije da poštuje integritet BiH, te da u Bosni i Hercegovini svi to znaju.

"Mi svi volimo Republiku Srpsku, ali je naša obaveza da veoma poštujemo integritet BiH. To je naša budućnost. Moramo da živimo zajedno sa Bošnjacima, to je naša politika. Živećemo zajedno sa njima i u Srbiji i BiH. Neću da merim brojevima, procentima teritorija. Imamo zajedničku budućnost i verujem da i jedni i drugi to sve više vide", zaključio je je Vučić.

U petak je nakon posjete Bratuncu Nikolić novinarima rekao da se iskreno nada da će Srbija i Republika Srpske jednog dana biti jedno, dodajući da, na sreću još u Srbiji ne hapse za izrečene želje, zbog čega je "u prilici da ih iznosi".