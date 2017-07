Vučić i Grabar-Kitarović uskoro na sastanku s članovima Predsjedništva BiH?

BRISEL - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović boravi u posjeti Briselu gdje je razgovarao sa predsjednikom Savjeta Evrope, Donaldom Tuskom.

"Ja sam vrlo jasno naglasio da u ovom vremenu ispred nas nećemo razgovarati o problemima Bosne i Hercegovine, da ćemo njih rješavati dolje, a da ćemo od prijatelja iz EU tražiti ohrabrenje da taj integracijski proces zaživi do kraja. I da negdje prekinutu nit u zadnjih 12 mjeseci, od jedne vrlo uspješne 2016. godine kada smo dolazili ovdje i razgovarali o ovom temama sa manje ili više povjerenja da ćemo predati onaj zahtjev za članstvo, dođemo u poziciju da se ponovo vratimo i da uz jedan mali reset one dinamike sad je i ubrzamo kako bi u ovom vremenu koje je ispred nas, ja držim najdalje 12 mjeseci – riješili pitanje i MAP-a i kadidatskog statusa kada je u pitanju EU. I naravno nećemo previše obećavati, obećanja mi već imamo", kazao je Čović iz Bruisela za "N1".

On je dodao da je sada preuzeo obavezu na sebe da okupi lidere stranaka iz BiH.

"Na nama je sad da riješimo pitanja ovih nekoliko mjeseci ispred nas kako nas iduća izborna godina ne bi ponovno izbornim aktivnostima opteretila da ostanemo u neizvršenju svojih planova koje smo svi preuzeli. Tako da ću ja uzeti na sebe, to sam preuzeo kao obavezu, jednu dinaminku da okupimo sve lidere u BiH da ponovo prođemo sve one planove i agendu koju smo sami napravili i da je na neki način stavimo u vrijeme do kraja ove godine – šta sve možemo uaditi, a možemo jako mnogo. Nema nijednog razloga da preuzete obaveze i kada je u pitanju europski proces i MAP ne završimo u ovoj godini što se nas tiče, a onda je naravno do institucija ovdje da to vide na jedan pravi način", poručio je Čović.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH u Briselu je govorio i o mogućem trilateralnom sastanku – Predsjedništvo BiH – Aleksandar Vučić – Kolinda Grabar Kitarović.

"Želimo vrlo jasno poručiti da u komunikaciji sa našim susjedima želimo ponovo Bosnu i Hercegovinu staviti u središte njihovog interesovanja na krajnje pozitivan način. Tako da ćemo ovih dana dogovoriti i službenu posjetu gospodina Vučića, a i službenu posjetu predsjednice Hrvatske Bosni i Hercegovini, a onda moguće napraviti jednu trilateralu kako bi u središte pažnje stavili ovo što danas imamo u BiH pa i njihov odnos je preznačajan za BiH. Sad ih planiramo, sve bi se trebalo desiti kroz osmi i deveti mjesec", izjavio je Čović.

(N1)