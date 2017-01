Vučić sa Zvizdićem: Opredeljni smo za mir i saradnju

BEOGRAD - Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas poslije sastanka sa predsjedavajućim Savjeta ministara BiH Denisom Zvizdićem da je Srbija iskreno opredijeljena za mir i saradnju.

"Važno je da ljudi u ove dve zemlje znaju da smo iskreno opredeljni za mir i saradnju. Ako kod nekoga postoji bojazan, bilo kakva, od mogućih nastavka nekakavih političkih sukova koji bi završili na još lošiji način, u ime vlade daću sve od sebe da okrenemo tu putanju u suprotnom smeru i da na najbolji način naše dve zemlje sarađuju", rekao je Vučić na konferenciji za novinare.

On je naveo da je zadovoljan svim akspektima odnosa Srbije i BiH, a da je sa Zvizdićem danas i u četiri oka razgovarao i o političkoj situaciji.

Vučić je rekao da je BiH za Srbiju treća izvozna destinacija, a da se trogvinska razmjena uvećava svake godine, te da u naredne četiri godine može da bude povećana na više od dvije milijarde evra.

Srpski premijer je rekao da će formirati zajednički tim za modernizaciju pruge Beograd - Sarajevo.

"Uskoro ćemo formirati tim za modernizaciju, naredni dogovori biće u BiH, a pozvaćemo i predstavnike EU i sve druge uključene u Berlinski proces", rekao je Vučić na pres konferenciji koju je držao sa Zvizdićem.

Zvizdić je potvrdio važnost dogovora o modernizaciji pruge, te naveo da se nada da će konačna trasa biti utvrđena vrlo brzo i najavljujući da će nakon toga biti pozvani kreditori i svi drugi koji mogu da pomognu da se realizuije taj izuzetno značajan projekat za dvije zemlje.

Vučić je naveo da je sa Zvizdićem razgovarao o mnogim važnim temama, međusobnoj podršci na evropskom putu, ali i sasvim konkretno o tome da se formira tim koji će se baviti održavanjem 11 mostova između Srbije i BIH.

Takođe, najavio je da će ići na sajam u Mostar, gdje su ga pozvali i Zvizdić, ali i Dragan Čović, te da će tamo biti organizovan poseban sastanak namjenskih indrustrija dvuhe zemlje.

"To je dobra vijest, municiju i oružje možemo drugima da prodajemo, naravno, nikome ne pada na pamet da to koristi ovde, ali da prodajemo drugima to može bude veliki i značajan posao", poručio je srpski premijer.

Srbija odlučno protiv sankcija Dodiku

Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se Srbija neće priključiti sankcijama protiv predsjednika Republike Srpske Miloradu Dodiku.

“Dva su razloga za to. Jedan je što sankcije nikad ništa ne rešavaju a drugi što postoji prećutni dogovor da nam se ne ponovi vreme iz 90-ih kada smo jedni drugima postavljali barikade na Drini”, rekao je Vučić na zajedničkoj konferenciji za novinare poslije sastanka sa predsjedavajućim Savjeta ministara BiH Denisom Zvizdićem.

Vučić je kazao da Srbija ne želi da se miješa u unutrašnje odnose Bosne i Hercegovine, da je tako bilo i da će tako i biti.

“I Angela Merkel me je pitala zašto se ne pridružujemo sankcijama Dodiku, i njoj sam odgovorio isto”, kazao je Vučić.