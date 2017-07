Za sada ništa od smjene Špirića

SARAJEVO - Komisija za nadzor nad OBA Parlamenta BiH na današnjoj sjednici nije raspravljala niti glasala o smjeni Nikole Špirića, predsjedavajućeg ove komisije zbog navodnih zaključaka koji su proslijeđeni ovoj Agenciji, a koji kako navode, većina članova nije ni vidjela ni potpisala.

Sjednica je još u toku a raspravlja se o nizu problema u ovoj agenciji. Međutim iz sale je izašao Safet Softić (SDA) član komisije. Na novinarsko pitanje da li je na dnevnom redu bila suspenzija Nikole Špirića, Softić je rekao da je predsjedavajući to riješio na način da se članovi prije dnevnog reda izjasne može li Špirić voditi sjednicui ili ne, nakon čega je sedam članova glasalo za, četiri protv i jedan se nije izjasnio i to upravo Safet Softić. On je rekao da se nije izjašnjavao jer smatra da su zaključci Parlamentarnog Doma BiH trebalo da budu uvršteni u dnevni red i da se o njima glas, a ne na način kako je to riješio predsjedavajući Predstavničkog Doma BiH.

Sjednici prisustvuju direktor OBA Osman Mehmedagić, njegov zamjenik, te predsjedavajući i zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH. Fahrudin Radončić član komisije rekao je novinarima prije sjednice da će raspravljati o nizu problema koji postoje u funkcionisanju ove Agencije, o činjenici da još nije završena istraga o miniranju mezara Alije Izetbegovića, a nema još ni podataka o otkrivanju odgovornih za napad na tadašnjeg premijera Srbije, Aleksandra Vučića u Potočarima prije dvije godine. "Raspravljećemo i o smjeni Nikole Špirića sa mjesta predsjedavajućeg, ali mislim da je ovo najmanji problem", rekao je Radončić.