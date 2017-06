Zajednička komisija prihvatila Izvještaj o radu Savjeta ministara

SARAJEVO - Sjednica Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost Parlamenta BiH danas je radila na ivici kvoruma, a poslanici i delegati nisu vodili raspravu o izvještaju o radu Vijeća ministara BiH kada su u pitanju Ministarstvo odbrane BiH, Ministarstvo bezbjednosti i policijske agencije na nivou BiH.

Parlamentarci su raspravljali o novoj metodologiji pravljenja izvještaja o radu koja ne daje adekvatan uvid i platformu za raspravu.

Međutim, i pored toga izvještaj su svi podržali izuzev Dušanke Majkić (SNSD) koja je upozorila, da kad izvršna vlast pošalje najvažniji dokument poslije budžeta, a to je izvještaj o radu Vijeća ministara i kad ga ovako metodološki uradi, taj dokument onda ničemu ne može služiti, niti parlamentu koji je zadužen da vrši parlamentarni nadzor nad radom izvršne vlasti, a ni institucijama koje bi trebale na osnovu tog izvještaja da prave korekcije o svom radu.

"I to nije najstrašnije, nego je najstrašnije to što ne dođu na sjednicu nadležnih komisija na kojima se o tome vodi rasprava, onda je potpuno jasno da je Savjetu ministara BiH potpuno nevažno šta će parlament reći, odnosno da će oni koji obnašaju vlast glasati za to, ma šta to bilo u paketu. Građani koji su dali glas poslanicima u Parlamentarnoj ksupštini, nisu dali glas za takvo ponašanje. Ovo je nedopustivo i nevjerovatno. I ranije su ti izvještaji bili problematični, ali ovo sad, promjenom metodologije, izvještaj o radu Savjeta ministara ne služi ničemu“, kazala je Majkić.

Ističe da bi primjedbe entitetaskih ministarstava trebalo da budu putokaz parlamentarcima iz Republike Srpske kako treba glasati.

"Glasanje o izmjenama koje su se desile, a vezano je za Zakon o spašavanju, onako kako ga je napravio ministar bezbjednosti, derogira ključnu i ustavnu nadležnost entiteta, jer obje civilne zaštite su bile žestoko protiv onoga što radi Ministarstvo bezbjednosti koje nas dovodi u situaciju da sistem spašavanja i zaštite bude u rukama ovog ministarstva, a to su nažalost, podržali srpski poslanici“, kazala je Majkić.

Majkić je odlučila napustiti sjednicu jer nije željela da raspravlja o tačkama koje su označene "povjerljivo" uz tvrdnju da su takve tačke sve češće na dnevnom redu i da se javnost izostavlja iz toga.

Mario Karamatić, član Komisije smatra da Ministarstvo bezbjednosti ne može zaštiti svoje automobile na parkingu, a kamoli izraditi bezbjednosnu strategiju.

Tvrdi da bi komisija svakako trebala biti agilnija, te da jeste problem što se prema nekim pitanjima ne odnosimo dovoljno ozbiljno.

Denis Hadžović, generalni sekretar Centra za bezbjednosne studije smatra da građani moraju biti svjesni šta se događa u sektoru odbrane i bezbjednosti.

On smatra da je ovaj saziv Komisije malo pasivniji.

"Smanjena je aktivnost parlamenta, prijedlozi, izvještaji se usvajaju, a ne ulazi se u detalje onoga šta se dešava u sektoru odbrane i bezbjednosti, a ovaj sektor je bitan za BiH. Suočavamo se sa novim prijetnjama, hakerskim napadima, terorizmom, organizovanim kriminalom, korupcijom, to su sve bitne nadležnosti o kojima ova komisija treba informisati javnost. Rad Komisije treba biti mnogo efikasniji“, kazao je Hadžović.

Kada jeu pitanju sigurnosna politika, Hadžović smatra da se ona mora mijenjati jer su se promijenile okolnosti od 2006. godine kada je usvojena, ali da je to obaveza Predsjedništva BiH.

Dušanka Majkić ističe da ne postoji politička volja za novu bezbjednosnu strategiju, te da je dovoljno konfliktnih događaja u BiH i da ovoj zemlji ne treba još jedan.