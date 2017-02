Završen sastanak ambasadora PIC-a: Zabrinuti stanjem u BiH

SARAJEVO - Sastanak ambasadora zemalja članica Upravnog odbora Savjeta za provedođenje mira (PIC) održao je danas sastanak u Sarajevu.

Ambasadori PIC-a izrazili su zabrinutost trenutnim stanjem u BiH.

"Ovakva situacija mogla bi uticati na rad institucija BiH, smatramo da ne bi trebalo biti jednostranih odluka", rekao je ruski ambasador u BiH Petar Ivancov.

Ivancov je nakon trosatnog sastanka kratko prokomentarisao da će više detalja o rezultatima sjednice biti poznato nakon što bude objavljen tekst zajedničke izjave.

''Mi smo odlučili da zajednička izjava važnija i bitnija nego precizna fiksacija nacionalnih stavova. Onda malo kasnije pogledajte taj tekst, reći ću vam da u tekstu izjave postoji naša zabrinutost trenutnim stanjem u Bosni i Hercegovini. Dakle, djelovati na osnovu kompromisa i dijaloga'', rekao je on.

Potom je dodao da je na sastanku ambasadora nešto drukčije stavove od ostalih iznio turski ambasador u BiH.

''Naravno da to nije tajna, ambasador Turske se suzdržao jednog od paragrafa u toj izjavi. To je paragraf u kojem se govori u zabrinutosti o tekućem stanju u državi'', zaključio je on.

Ivancov je naglasio da državni sistem u BiH mora funkcionisati, a da to zavisi od svih učesnika na političkoj sceni.

(N1)