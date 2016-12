Zbog pada aviona u Ambasadi Rusije otvorena knjiga žalosti

SARAJEVO – Zbog pada aviona Tu-154 Ministarstva odbrane Rusije blizu Sočija 26. decembra 2016. godine u Rusiji je proglašen nacionalni Dan žalosti, saopšteno je iz Ambasade Rusije u Sarajevu.

"Knjiga žalosti će biti otvorena 26. decembra 2016. godine od 11.00 do 13.00 i od 14.00 do 16.00 časova i 27. decembra 2016. godine od 10.00 do 12.00 i od 14.00 do 16.00 časova u Ambasadi Rusije u Sarajevu u Ulici Urijan Dedina 93", saopšteno je iz Ambasade.

Dodali su da je u avionskoj nesreći poginulo 92 ljudi, uključujući 64 umjetnika Ansambla pjesme i igre Aleksandrov, devet novinara sa televizija "Prvi kanal", "NTV" i "Zvijezda", rukovodilac dobrotvorne fondacije "Pravedna pomoć" Jelizaveta Glinka, kao i dva federalna službenika Rusije.