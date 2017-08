Zeman uzburkao duhove u BiH

SARAJEVO - Stručnjaci za bezbjednost i bh. parlamentarci smatraju da BiH treba ozbiljnije da se pozabaviti mogućnošću da postane baza Islamske države.

Podsjećamo da je na tu mogućnost upozorio češki predsjednik Miloš Zeman, koji je rekao da Islamska država nakon poraza u Siriji i Iraku može da napravi sebi zgodnu bazu za teroriste u evropskim zemljama, konkretno u BiH.

"Takva baza može da bude u BiH s obzirom na nacionalni sastav. Kada bi se upravo tamo koncentrisali ljudi koji bježe u Evropu nakon poraza, to bi bila opasnost", kazao je Zeman.

Goran Kovačević, profesor na Fakultetu za kriminalistiku i kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, ističe da takve izjave ne treba shvatati olako, te da i izjava ministra vanjskih poslova Austrije Sebastijana Kurca nije šala.

"U EU političari ne daju izjave 'od lakta', nego na osnovu informacija njihovih službi, koje su i te kako dobro prikupljene, pripremljene i pregledane, te odmjerene", rekao je Kovačević. Tvrdi da, po njegovom mišljenju, nema trenutno države koja je više neprijateljski raspoložena prema BiH od Austrije, te da bi šef diplomatije te zemlje trebalo da zna da su svi ekstremni elementi koji su u BiH napravili neki incident, a imali su veze sa selefijskim pokretom, došli iz Austrije, konkretno iz Beča.

Nikola Špirić (SNSD), poslanik u Predstavničkom domu, koji je do prije mjesec dana obavljao funkciju predsjedavajućeg Zajedničke komisije za nadzor nad OBA, kaže da upozorenja evropskih zvaničnika treba shvatiti ozbiljno, te da izjave nisu opasnost nego naša stvarnost. Tvrdi da BiH ima ozbiljan preduslov da postane ono na šta je upozorio češki predsjednik, te da je on sam jedini godinama upozoravao na to, da je zbog toga bio meta i na koncu je i smijenjen kako ne bi imao obavještajne podatke.

"Strah me od onoga što znam. Sama činjenica da u Sarajevo postoji 300 agencija koje se bave posredovanjem pri kupnji nekretnina za veliki broj Arapa je zabrinjavajuća i traži da se sjedne i razgovara o tome, jer time se mijenja demografska slika BiH", kazao je Špirić.

Damir Bećirović, poslanik DF-a, kaže da je činjenica da je BiH jedna od rijetkih zemalja koja je donijela i zakon o kažnjavanju onih koji odlaze na strana ratišta.

"Austrija je regionalni centar radikalnog islama i ministar Kurc bi trebalo da se pozabavi problemima u svojoj državi", rekao je Bećirović.

Saša Magazinović, poslanik SDP-a, smatra da BiH mora početi raditi na tome kako bi ispoštovala sve svoje obaveze i na taj način spriječila eventualne probleme, pa i kada je u pitanju potencijalni terorizam.

Njegov kolega iz SBB-a Mirsad Đonlagić kazao je da je izjava češkog predsjednika ozbiljna i da bi predstavnici vlasti u BiH trebalo da reaguju i pitaju Miloša Zemana posjeduje li argumente za ono što je izjavio, da li su to paušalne, neprovjerene izjave ili postoje dokazi za to.

"Ako postoje dokazi, neka nam kaže, i mi smo iznenađeni i uplašeni. Zvaničnici u BiH trebalo bi da budu oprezni zbog sve većeg broja dolazaka Arapa i kupovine zemljišta u BiH", kazao je Đonlagić.

BiH je, kako kaže ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak, jedna od meta, s obzirom na to da se nalazi u koaliciji za borbu protiv terorizma.

"Opasnost od terorizma postoji i to jasno treba reći, jer ljudi s ovih prostora odlaze na strana ratišta i vraćaju se s tih prostora", istakao je Crnadak.

Izetbegović: Zemanova izjava neutemeljena

Bakir Izetbegović, bošnjački član Predsjedništva BiH, ocijenio je da je izjava češkog predsjednika Miloša Zemana neutemeljena i daleko od stvarnog stanja stvari.

Prema njegovim riječima, Zeman bez ikakvog povoda i osnova plasira opasne neistine o BiH i posebno o Bošnjacima, muslimanima, slično ranijim izjavama predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović i ministra inostranih poslova Austrije Sebastijana Kurca.

On smatra da je namjera tih izjava da se evropska javnost zatruje lažnom predstavom o BiH, naročito o njenim građanima islamske vjere, kao o tobožnjoj bezbjednosnoj prijetnji za Evropu.