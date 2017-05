Zvizdić: EU više nego ikad fokusirana na region

SARAJEVO –Institucije EU više nego ikad ranije su fokusirane na region, rekao je Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH na konferenciji za novinare u Sarajevu, dodavši da je to veoma važna poruka sa večere Federike Mogerini, visokog predstavnika EU za spoljnu i bezbjednosnu politiku sa zvaničnicima zemalja zapadnog Balkana.

Istakao je da sve što je na sinoćnjoj večeri u Rimu prezentovano usmjereno ka ubrzanju realizacije svih aktivnosti koje će cio zapadni Balkan odvesti u članstvo EU.

Prema njegovim riječima, od tri važne poruke sa večere, najbitnija je da se mora sačuvati stabilnost regiona.

"To je vrlo jasna poruka svima koji bi radikalnom retorikom ili u bilo kojoj drugoj formi - izjavama, postupcima ili aktivnostima mogli da izazovu bezbjednosne probleme. Takvi projekti neće naići na podršku evropskih institucija i one će sigurno naći način da anuliraju takve projekte i da zapadni Balkan i dalje ide ka evropskim integracijama“, naglasio je Zvizdić.

Ističe da je drugi važan zaključak da je neophodno nastaviti razgovore unutar zemalja zapadnog Balkana i da je dogovoreno da ovakvi sastanci budu održavani minimalno kvartalno, a naredni je zakazan za oktobar u Crnoj Gori.

"Treća poruka je da smo insistirali da bude povećan nivo investicionih ulaganja na zapadnom Balkanu i da prvi rezultati budu vidljivi na samitu u Trstu 12. jula kroz investiranje projekata za svaku od zemalja koja ih je kandidovala, ali i kroz investiranje u regionalne projekte, koji će, prije svega, infrastrukturno povezati region“, istakao je Zvizdić.

Tvrdi da je razgovarano je i o unpređenju trgovinske i ekonomske saradnje, uklanjanju svih nevidljivih carinskih barijera, o podizanju kapaciteta i mogućnosti koje pruža CEFTA, kreiranju zapadnog Balkana kao zajedničkog ekonomskog prostora u kojem će biti omogućeno ubrzanije, kvalitetnije, efikasnije kretanje robe, ljudi i kapitala što će povećati ekonomske kapacitete regiona.

Upitan da prokomentariše problem sa prevođenjem upitnika Evropske komisije, Zvizdić je objasnio da je moguće da je taj problem riješen jer postoji mogućnost da se upitnik dostavi na jednom od oficijelnih jezika EU, a to je jezik članice EU – Hrvatske.

Ističe da je problem što se na konkurs nije prijavila ni jedna agencija za prevođenje, te da nije problem ako neko iz BiH može u roku od dva mjeseca prevesti Upitnik Evropske komisije.

Na pitanje da li će se Zakon o akcizama naći na dnenvom redu sjednice Predstavničkog doma BiH koja je zakazana za 31. maj, Zvizdić je rekao da neće, te da UO UIO BiH treba da predloži potpuno novi Zakon, te da o tome konsultuje Savez za promjene i onda da ga proslijedi Vijeću ministara BiH.

"Ukoliko budemo imali primjedbi mi ćemo korigovati Zakon, a ukolko ne proslijedićemo ga u parlamentarnu proceduru“, rekao je Zvizdić.

Govoreći o novom planu "Agrokora“ da Merkator preuzme Konzum i Velpro BiH, Zvizdić je rekao da Vijeće ministara plan još nije dobilo, ali da će svakako ostati pri stanovištu da zaštiti dobavljače i radnike.

Samo jedan odgovor

Govoreći o Mehanizmu koordinacije Zvizdić je rekao da ne postoje odgovori entiteta, odgovori kantona i odgovori države, te da će postojati samo jedan odgovor, odgovor BiH Evropskoj uniji.

"Do sada su nivoi vlasti kao što su kanton, entiteti, država dali svoje doprinose i osvrt na postavljena pitanja u skladu sa nadležnostima i temama koje su dobili. Takvi doprinosi su uneseni u jedinstvnei informacioni sistem. RS nije unijela svoj doprinos, da je to urađeno mi bi praktično sad imali osnovni kostur za svih 3.242 pitanja. Očekujemo, obizorm da su sva tijela formirana i da su jasne procedure, učešće, transparentnosti nadležnosti, očekujem da će to biti urađeno u narednih sedam dana, nakon čega ćemo vrlo brzo definirati jedinstvene odgovore BiH i pripremiti ih za fazu prevođenja“, rekao je Zvizdić.