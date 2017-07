Zvizdić: Niko neće zabraniti bosanski jezik

SARAJEVO - Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić održao je konferenciju za medije na kojoj je govorio o radu Savjeta ministara BiH, kao i rušenju Izvještaja o radu ove institucije.

Odgovarajući na pitanja novinara, Zvizdić je iskoristio priliku i odgovorio na izjave Milorada Dodika o "nepostojanju bosanskog jezika".

"SNSD i SBB su imali cilj da sruše izvještaj, pa i da koče napredak BiH ka evropskim integracijama. Ta koalicija je djelovala vrlo smišljeno kada je riječ o rušenju Izvještaja, ali i zaštiti gospodina Špirića s druge strane", kazao je i dodao:

"Proizvode konflikte kako bi održali status i rejting u političkom životu BiH. Nebitna je tema, danas je to Vijeće ministara BiH, sutra bosanski jezik. Ja govorim bosanski jezik, ovaj press držim na bosanskom jeziku. Svi koji pokušavaju to zabraniti i osporiti, to neće uspjeti. Bilo je prije pokušaja puno većih i jačih da to urade, pa nisu uspjeli. Niti Dodik niti bilo koja institucija koja ima takav odnos prema ustavnom pravu Bošnjaka".

Što prije ući u definisanje globalnog finansijskog okvira

Članovi Fiskalnog savjeta BiH dogovorili su danas da što prije bude održana naredna sjednica da bi mogli ući u definisanje globalnog finansijskog okvira za period 2018-2020. godina i ispoštovati kalendar za pripremu i usvajanje budžeta institucija BiH i entiteta, rekao je predsjedavajući tog tijela Denis Zvizdić.

Zvizdić je rekao da Fiskalni savjet nije danas u Sarajevu razmatrao globalni finansijski okvir za period 2018-2020. godina, zbog nedostatka kvoruma.

On je naveo da današnjoj sjednici nisu prisustvovale predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović i federalni ministar finansija Jelka Miličević. Sjednici su prisustvovali ostali članovi, ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda, ministar finansija Republike Srpske Zoran Tegeltija i federalni premijer Fadil Novalić.

Zvizdić je napomenuo da globalni finansijski okvir nije vezan za Zakon o akcizama, kao i da postoje i drugi izvori prihoda koji su jasni i mogu se izračunati, te kreirati budžeti za narednu godinu.

"Tu je i pitanje da li ćemo se na kraju dogovoriti da u skladu sa zakonskim pravom koje ima Savjet minitara BiH bude eventualno i povećan budžet BiH kada je riječ o potrebama BiH koje su grubo i pojednostavljeno svedene na pitanje mogućeg povećanja plata policajcima, što nije istina", ukazao je Zvizdić, koji je i predsjedavajući Savjeta ministara BiH.

On je rekao da pitanje akciza ostaje aktuelno i model kojim treba da budu obezbijeđeni izvori sredstava, koji će vrlo jasno pokazati međunarodnim insitucijama da BiH može imati finansijski kapacitet da vraća već odobrene kredite.

"Ponovo se vraćam na više puta iskazane stavove - ako vlade entiteta, koji će koristiti sredstva od akciza, imaju bilo koji drugi model ili varijantu, pozivam ih da to predstave javnosti, a ako nemaju treba da egzaktno kažu da su akcize model na osnovu kojeg se može vratiti kredit EBRD-a", rekao je Zvizdić.

On je podsjetio da dio kredita nije vezan za akcize kako u Federaciji BiH, tako i u Republici Srpskoj, a riječ je o iznosima koji se mjere stotinama miliona KM.

"Fokus pitanja treba prenijeti na sredstva koja stoje i čekaju realizciju u izgradnji puteva unutar BiH", dodao je Zvizdić.

On smatra da pitanje akciza treba vratiti na teren struke da bi prestala politizacija ovom temom.

"Za mene je važno i da ovaj put u Savjetu ministara učestvuju i ministri iz `Saveza za promjene`. Veoma je važno da svi zajedno budemo u tom procesu bitnom za važan segment, a to je dinamiziranje igradnje infrstrukture u BiH", istakao je Zvizdić.

On je ponovio da je Savjet ministara BiH svoj dio posla po pitanju akciza uradio dva puta profesionalno i pravovremeno.

"To je bilo u oktobru prošle godine, pa je bio zahtjev da se to prolongira zbog lokalnih izbora. Uradili smo ponovo ove godine, napravili jasna i precizna obrazloženja", naveo je Zvizidić, dodajući da su akcize neophodan instrument za početak operativnosti kredita.

Zvizdić nije precizirao ko je tražio odgađanje pitanja uvođenja akciza nakon prošlogodišnjih lokalnih izbora.

Odgovori na upitnik Evropske komisije do oktobra

BiH će sve obaveze koje se odnose na popunjavanje Upitnika Evropske komisije završiti do septembra ili oktobra ukoliko ne bude političkih opstrukcija koje su postojale prethodna četiri mjeseca, izjavio je danas u Sarajevu predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić.

"Da je Vlada Republike Srpske dostavila odgovore na vrijeme, Upitnik BiH bi već prije tri mjeseca bio u Briselu. Izgubili smo četiri mjeseca", rekao je Zvizdić na konferenciji za novinare nakon sjednice Savjeta ministara BiH.

Komentarišući to što Predstavnički dom parlamenta BiH prošle sedmice nije prihvatio izvještaj o radu Savjeta ministara BiH za prošlu godinu, Zvizdić je rekao da su poslanici raspravljali o svemu i svačemu, samo ne o suštini tog izvještaja.

"Nisam čuo nijedan argument u istupima poslanika u vezi sa prezentacijom rada Savjeta ministara BiH za prošlu godinu na bazi brojnih argumenata, vrlo jasnih, mjerljivih i provjerljivih činjenica koje sam predstavio tokom izlaganja", naveo je Zvizdić.

On je ponovio ocjenu da je prošla godina bila najuspješnija evropska godina BiH, potkrepljujući tu tvrdnju izjavama domaćih i međunarodnih zvaničnika koji se bave tim pitanjima.

Zvizdić tvrdi da je rušenje izvještaja o radu Savjeta ministara BiH djelo neprincipijelne koalicije SNSD-a i SBB-a čiji je cilj "da koči napredak zemlje ka evropskim integracijama".

"Ta koalicija je djelovala vrlo funkcionalno i koordinisano kada je riječ o rušenju izvještaja o radu Savjeta ministara BiH sa jedne, ali i pokušaja zaštite Nikole Špirića kao šefa komisije sa druge strane", tvrdi Zvizdić.

Odgovarajući na novinarsko pitanje da li je ministar komunikacija i transporata Ismir Jusko /iz SBB-a BiH/ prisustvovao današnjoj sjednici, Zvizdić je naveo da Jusko nije prisustvovao zato što je on mnogo ranije najavio svoje odusustvo.

Zvizdić je dodao da je sasvim opravdano da Jusko prisustvuje svim narednim sjednicama Savjeta ministara BiH koji u skladu sa Poslovnikom nastavlja raditi u punom kapacitetu.

"Sam stav ministra Juske u odnosu na činjenicu da Klub SBB-a BiH nije glasao za izvještaj o radu Savjeta ministara morate zatražiti od njega", rekao je Zvizdić.

On je potvrdio da će 2. avgusta u Podgorici prisustvovati samitu Jadranske povelje zajedno sa premijerima zemalja regiona zapadnog Balkana.

"Tema će biti evroatlantske integracije, sa posebnim osvrtom na pitanje bezbjednosti. Očekujem dalju podršku BiH na putu evropskih integracija, ali očekujem i da će ispravno biti vrednovan učinak i rezultati koje smo ostvarili u proteklih 18 mjeseci", rekao je Zvizdić.

On je podsjetio da nije bilo odlazaka na strana ratišta, te da je broj povratnika iznosio par desetina, a ne par hiljada.

"Borba protiv terorizma ostaje prioritet rada Savjeta ministara BiH jer je to globalni problem. Ostajemo snažno opredijeljeni i posvećeni zajedničkoj evropskoj bezbjednosnoj politici", poručio je Zvizdić.