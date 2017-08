Zvizdić: Reakcija Dodika mi djeluje kao da budan sanja

SARAJEVO - Reakcija Dodika mi djeluje kao da on stalno budan sanja. To je standardno, blokirate sve procese i onda se pitate što procesi ne idu, kazao je predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić.

On je to prokomentarisao nakon što je Dodik rekao da ne postoji odluka o tome da je BiH članica u procesu MAP-a nego da postoji uslovna odluka.

"Političke partije na svim novima su iskazale opredijeljenje za evropske integracije, a to ko želi ne može imati ništa protiv MAP-a. To znači modernizaciju naših OS BiH. Naravno, reakcija Dodika mi djeluje kao da on stalno budan sanja. To je standardno, blokirate sve procese i onda se pitate što procesi ne idu. Uknjižba na nivou FBiH ide redovnom dinamikom. 27 objekata je završeno, naredne sedmice ćemo preći 50 posto lokacija. Odluka Ustavnog suda za Veliki Žep se mora poštovati ako smo pravna država".

Zvizdić je prokomentarisao današnju sjednicu Savjeta ministara BiH na kojoj je bilo riječi o požarima i preventivnom djelovanju u vanrednim situacijama.

"Imali smo danas tačku dnevnog reda vezanu za požare i preventivno djelovanje. Obzirom na nadležnosti i preklapanje nadležnosti, teško je koordinirano djelovati. Dali smo zadatak da se pripremi model kojim ćemo staviti u funkciju centar za djelovanje kako bi pomogli što efikasnije ljudima na terenu", rekao je Zvizdić tokom gostovanja na N1.

Tema Pelješkog mosta je prolongirana sa današnje sjednice jer ministar komunikacija i saobraćaja BiH Ismir Jusko nije bio prisutan na sjednici.

"Prolongirali smo temu Pelješkog mosta za narednu sjednicu jer ministar Jusko nije prisustvovao današnjoj sjednici. Pitanje Pelješkog mosta treba gledati na principu šire slike. Radi se o povezivanju koridora sa međunarodnim morem, to je primarni interes BiH. Ja mislim da ovo pitanje treba riješiti na bazi dobrosusjedskih odnosa, na bazi međusobnog uvažavanja i uvažavanja međunarodnog prava. To znači da bi određene korake trebali uraditi i BiH i Hrvatska. Poznavajući gospodina Plenkovića, radi se o dobronamjernoj osobi i mislim da će brzo doći do rješenja", kazao je Zvizdić i dodao:

"Pokušat ćemo riješiti na bazi dobrosusjedskih odnosa, a ako to ne bude moguće onda znači da bi izgradnja takvog mosta kršila međunarodno pravo i BiH će morati braniti svoje interese. Mislim da se to i pitanje luke Ploče mogu riješiti paralelno uz razumijevanje Hrvatske".

Kada je riječ o Upitniku Evropske komisije i odgovorima na pitanja koja su u upitniku, Zvizdić je rekao da su institucije RS konačno poslale odgovore nakon pet mjeseci čekanja.

"Institucije RS su u julu ove godine konačno dostavile svoje odgovore nakon pet mjeseci čekanja. Od tada sve radne grupe su počele aktivno raditi svoj posao. Počeli smo tehničku i stručnu pripremu za odgovore. Ako ne bude daljih političkih opstrukcija, govorimo o roku od pet mjeseci u kojima će BiH sigurno ispuniti sve odgovore predviđene Upitnikom", istakao je Zvizdić.

Mehanizam koordinacije funkcioniše, a sva tijela se redovno sastaju i rade, izričit je Zvizdić.

"Sva tijela mehanizma koordinacije se redovno sastaju i rade. Uključujući i krovno tijelo, to je prvi put da su dva puta zasjedali svi premijeri države po nekom bitnom pitanju za BiH. Sada su svi nivoi vlasti dostavili svoje prijedloge odgovora u informacioni sistem. Oni odgovori koji ne budu usaglašeni unutar radnih grupa, biće usaglašeni na nivou kolegija", rekao je Zvizdić za N1.