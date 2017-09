Zvizdić sam sakuplja potpise da dokaže podršku

SARAJEVO - Poslanici Predstavničkog doma BiH naložili su Denisu Zvizdiću, predsjedavajućem Vijeća ministara BiH, da prikupi potpise kojima će dokazati da ima njihovu podršku, što je nezabilježen slučaj u modernim parlamentarnim demokratijama, a kako sada stvari stoje, teško da će uspjeti.

Mišljenja parlamentaraca u vezi sa potpisima su podijeljena, neki ovo doživljavaju kao uvredu zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, neki kao cirkus, a neki pak smatraju da Zvizdić treba da dokaže da ima podršku.

Tako Damir Bećirović, poslanik DF-a, kaže da neće dati potpis podrške.

"Ne znam šta je alternativa ovom Vijeću ministara. Mi nećemo podržati alternativu o kojoj se govori HDZ-SBB-SNSD. A što se tiče eventualnog izglasavanja nepovjerenja Zvizdiću, mi smo svoj stav iznijeli kada smo odbili podržati izvještaj o radu", kazao je on.

Poslanik SBB-a Mirsad Isaković kaže da je ova stranka svoj stav o Zvizdiću i radu Vijeća ministara iznijela tako što je glasala protiv izvještaja o radu izvršne vlasti.

"Ne znam koliko je smisleno da Zvizdić ide sam i prikuplja potpise", kaže Isaković te dodaje kako smatra da je ovo samo način da na narednoj sjednici neko od poslanika potegne pitanje povjerenja Zvizdiću.

Senad Šepić iz Nezavisnog bloka ističe da su oni tražili od Zvizdića da pripremi informaciju kako misli dalje, s obzirom na to da do sada nije išlo.

"Tražili smo informaciju, nismo je dobili. Zvizdić će dobiti naš potpis ukoliko nas uvjeri da zna kako dalje. S obzirom na to da smo to od njega pet puta tražili do sada i da nije učinio, bojim se da će teško i ovaj put, ali opet smo spremni da mu damo šansu da nas uvjeri", kazao je Šepić.

Saša Magazinović iz SDP-a kategoričan je da ova stranka Zvizdiću neće dati podršku.

"Ovo Vijeće ministara je smijenjeno, samo što im to još niko nije rekao", kazao je Magazinović.

Šefik Džaferović (SDA), zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma BiH, ističe da su ova inicijativa i prijedlog zaključka protivni Zakonu o Vijeću ministara i Poslovniku parlamenta BiH.

"Takav vid odnosa nije poznat u dosadašnjem radu Vijeća ministara, a ni parlamenta BiH. Tražio sam da se ova inicijativa skine sa dnevnog reda, ali nisam dobio podršku i ona je otišla na glasanje. Mislim da se radi o jednoj preranoj predizbornoj kampanji, koja nas odvlači od onoga što zaista treba da radimo i čime treba da se bavimo. I pored svega ovoga vjerujem da će ovo Vijeće ministara raditi do kraja mandata, bez obzira na to što SBB igra dvostruku igru", kazao je Džaferović.

Borislav Bojić, poslanik SDS-a, kaže da ova inicijativa ne predstavlja ništa drugo do ponižavanje institucija i urušavanje njihovog digniteta.

"To još nije viđeno. Ne znam zašto bi Zvizdić išao da sakuplja potpise. Neka ih sakuplja (Sadik) Ahmetović ako zna šta s tim da čini", rekao je Bojić.

Njegov kolega iz HDZ BiH Nikola Lovrinović ističe da se ovako nešto ne pamti u parlamentu nijedne zemlje.

"Ovo nema ni na Marsu. Sve ovo liči na neke privatne obračune u koje je uvučen parlament bez ikakve potrebe", smatra Lovrinović.

Nikola Špirić, poslanik SNSD-a, ističe da ovo govori kakvu izvršnu vlast BiH ima.

"Ovo se još nikada nije desilo da predsjedavajući Savjeta ministara sam sebi prikuplja potpise podrške. To je smiješno. Znate kakav je stav SNSD-a, mi ne podržavamo ovu vlast, ali isto tako čini se da je dio opozicije odlučio da igra ping-pong sa predsjedavajućim i Savjetom ministara. Ni u Kolegiju Predstavničkog doma ne postoji većina i ostaje nam da se i dalje valjamo u blatu. Ovo pokazuje da je Savjet ministara u tehničkom mandatu i da će tako biti do izbora", kazao je Špirić.

U srijedu je Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH većinom glasova donio zaključak na osnovu inicijative Sadika Ahmetovića, poslanika Nezavisnog bloka, da predsjedavajući do naredne sjednice sam prikupi potpise poslanika koji podržavaju njegov rad i da će ovaj dom na osnovu toga odlučiti kakva će biti sudbina predsjedavajućeg i Vijeća ministara. Ovaj dom odbacio je izvještaj o radu Vijeća ministara.

