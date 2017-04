Ambasadora BiH u Indiji optužuju da im je ukrao pare za vize

SARAJEVO Grupa mladića iz Bangladeša, države na jugu Azije koja graniči s Indijom, sjedištu Ministarstva vanjskih poslova (MVP) BiH nedavno je uputila dopis u kojem bh. ambasadora u Indiji Sabita Subašića optužuje za kriminal i korupciju.

Prema ovom dopisu, koji je već protokoliran u MVP-u BiH te je i u posjedu "Nezavisnih", ovi mladići, u najkraćem, Subašića optužuju da im je uzeo veliki novac za vize koje nikada nisu dobili.

Ono što je na prvi pogled uočljivo jeste da je sam dopis nemušto napisan na našem jeziku, odnosno da su ovi mladići po svemu sudeći koristili Google Translater, te ćemo ga citirati donekle ispravljajući pravopisne greške.

"Želimo da podnesemo žalbu protiv dr Sabita Subašića. On je uzeo po 3.000 eura od svakog od 20 mladića iz Bangladeša za vize. Te vize smo čekali duže od mjesec, a zatim nam je dr Subašić zatražio još po 2.000 eura. Taj dodatni novac mu je dalo 14 mladića, a nas šest više ne želi da ga plaća", piše u uvodu dopisa koji je proslijeđen sjedištu bh. diplomatije.

Oni dalje navode da je u međuvremenu tih 14 mladića dobilo vize, koje su papreno platili svaki po 5.000 eura. No, kada su njih šestorica zatražili od Subašića da im vrati njihov novac, svakom po 3.000 eura, navode da on to nikada nije učinio.

"Molimo da se povede postupak protiv dr Subašića. Mi želimo naš novac natrag. Jako smo siromašni i već ranije smo pisali žalbu na engleskom jeziku, ali ništa nije poduzeto. O svemu ovome, da smo novac dali dr Subašiću, zna i čuvar Ambasade, Mr. Vijay. O ovome ćemo obavijestiti i medije", navedeno je na kraju ovog dopisa.

Sa svim ovim je upoznat i sam ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak.

On je potvrdio da je u sjedište MVPa stigao anonimni dopis, koji je nemušto preveden na naš jezik.

"Na moj lični zahtjev donosena je odluka da u Ambasadu u Nju Delhi uputimo reviziju, uz sve druge revizije koje ćemo izvršiti po DKPima. Dodatni povod za odlazak tamo su i ove optužbe", kaže Crnadak.

Navodi da bi nakon toga sve trebalo da bude jasno, a prijava rasvijetljena.

"Želimo da vidimo šta se tačno tamo dešava i da imamo jasnu situaciju", zaključuje ministar vanjskih poslova.

Inače, u svemu je bitno naglasiti da Ambasada iz Indije nerezidentno pokriva Bangladeš i Šri Lanku, u kojima nema bh. diplomatskog predstavništva, te se sve konzularne usluge obavljaju u Ambasadi u Nju Delhiju. "Nezavisne" su u skladu s postulatima profesije pokušale da dobiju i drugu stranu priče, od ambasadora Subašića, kojem smo poslali pitanja putem Facebooka. No, nakon što je on ta pitanja vidio, na njih nikada nije odgovorio.