Apel na vozače da putovanja planiraju rano ujutru ili kasno naveče

BANJALUKA - Na većini putnih pravaca u Republici Srpskoj saobraća se po suvim kolovozima i uz dobru vidljivost, a iz Auto-moto saveza/AMS/ Republike Srpske zbog visoke dnevne temperature vozačima preporučuju da putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnijim popodevnim časovima, te da uzimaju dovoljne količine tečnosti i prave češće pauze tokom vožnje.

Zbog održavanja vjerskog skupa "Sveti Ivo" u mjestu Podmilačje, opština Jajce, zabranjen je saobraćaj za teretna vozila na dionici magistralnog puta Crna Rijeka-Jajce danas od 10.00 do 22.00 i sutra od 6.00 do 16.00 časova.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaj će biti preusmjeren na alternativni pravac Crna Rijeka-Mrkonjić Grad-Jajce.

Radi postavljanja led markera u tunelima "Laktaši" i "Klašnice" na auto-putu Gradiška-Banjaluka izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja, a iz AMS mole vozače da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Zbog izgradnje auto-puta Banjaluka-Prnjavor izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja u zoni ukrštanja sa magistralnim putem Banjaluka-Prnjavor, a saobraćaj se u oba smjera odvija sa ograničenjem brzine kretanja vozila do 20 i do 40 kilometara na sat.

Moguće su i povremene obustave saobraćaja zbog izlaska građevinske mehanizacije na put. Postavljena je saobraćajna signalizacija, čije poštivanje je obavezno.

U toku je izgradnja vijadukta "Mahovljani" na auto-putu Banjaluka-Doboj, na dionici Banjaluka-Prnjavor, zbog čega je petlja "Mahovljani" zatvorena za sav saobraćaj, a vozači mogu da koriste petlju "Aleksandrovac".

S ciljem bezbjednog odvijanja saobraćaja na auto-putu "9. januar" Prnjavor-Doboj, uspostavljen je poseban režim saobraćaja u području petlji "Prnjavor" i "Johovac".

Zbog izgradnje vijadukta na dionici magistralnog puta Nova Topola-Klašnice, na lokalitetu Mahovljanske petlje u vremenu od 23.00 do 5.00 časova saobraćaj se povremeno obustavlja u maksimalnom trajanju do 30 minuta, najviše četiri puta tokom ovog perioda.

Izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor zbog regulisanja ulaza i izlaza na magistralni put vozila gradilišta, koja su angažovana na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prnjavor.

Zbog izlaska mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Doboj izmijenjen je režim saobraćaja na regionalnom putu Prnjavor-Stanari kod Prnjavorske petlje.

Režim odvijanja saobraćaja izmijenjen je na magistralnom putu Prijedor-Sanski Most, na dionici Tukovi-granica Republike Srpske /Koprivna/, gdje je u toku izgradnja spojnog puta optičkim kablom.

Na dijelu magistralnog puta Brčko-Bijeljina u rejonu LJeljenče počinju radovi na izgradnji-rekonstrukciji propusta, a saobraćaj će se odvijati naizmjenično jednom trakom.

Na putnom pravcu Karanovac-Kneževo u mjestu Rađići zbog ulegnuća kolovoza saobraćaj se odvija jednom trakom naizmjenično.

Zbog izgradnje kružnog toka, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na raskrsnici u Milićima, a postavljena je privremena signalizacija.

U toku su radovi na sanaciji kolovoza kroz grad Trebinje na dijelu magistralnog puta. Teretni saobraćaj iz pravca LJubinja usmjerava se na kružnom toku desno, pa preko ulice Trebinjskih brigada i Kamenog mosta prema Bileći, a iz pravca Bileće, lijevo preko Kamenog mosta i Ulicom trebinjskih brigada.

Na dionici Brčko-Lončari, u naselju Gorice zbog radova izmijenjen je režim saobraćanja.

Radovi na rekonstrukciji puta izvode se na regionalnom putu Bratunac-Zeleni Jadar, na području opštine Srebrenica.

Zbog rekonstrukcije kolovoza izmijenjen je režim saobraćaja na regionalnom putu na području opštine Srebrenica.

Zbog radova na bušenju i miniranju terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub povremene su obustave saobraćaja u trajanju od pet do 15 minuta u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo i dionici Ukrina-Gornja Vijaka, zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom saobraćajnom trakom naizmjenično.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-granica BiH/Crne Gore /Šćepan Polje/ zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Na regionalnom putu Bratunac tri-Drinjača na snazi je zabrana saobraćanja za teretna vozila ukupne mase veće od tri i po tone i autobuse klase "M3", dok se zabrana ne odnosi autobuse "Drinatransa" Zvornik, koji saobraćaju na redovnim autobuskim linijama Zelinja-Zvornik, Bratunac-Polom-Zvornik, Bratunac-Polom-Bijeljina i Polom-Bratunac.

Zbog održavanja biciklističke trke "Tuzla-Ugljevik-Tuzla" sutra od 10.00 do 13.30 časova na dionici magistralnog puta Banj Brdo-Ugljevik-Banj Brdo saobraćaj će se odvijati usporeno uz pratnju policije.

U toku je preventivna akcija "Da li vozite tehnički ispravno vozilo-provjerite" koju AMS Republike Srpske sprovodi u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i veza Republike Srpske, Ministarstvom unutrašnjih poslova, Agencijom za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske i auto-moto društvima.

Stručne ekipe Auto-moto saveza danas će od 9.00 do 13.00 časova u Kozarskoj Dubici, u krugu Auto-moto društva, besplatno preventivno kontrolisati tehničku ispravnost vozila na pokretnom tehničkom pregledu.

S obzirom na to da počinje sezona godišnjih odmora i da dolazi do povećanja mobilnosti na putevima, AMS Republike Srpske sprovodi ovu aktivnost s ciljem da se vozačima pomogne da pripreme svoje vozilo za duža putovanja i bezbjednije učestvuju u saobraćaju.

Na putevima u Federaciji BiH ovoga jutra saobraća se po suvim kolovozima, uz slab do umjeren promet vozila.

Zbog radova na redovnom održavanju usporeno se saobraća na magistralnom putu na izlazu iz Donjeg Vakufa prema Travniku, a radovi su u toku i na magistralnim putevima Jablanica-Mostar, Bradina-Konjic, Karuše-Ozimica, Simin Han-Kalesija i Poriče-Kupres.

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja nisu duža od 30 minuta.