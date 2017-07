Apel vozačima: Zbog velikih vrućina praviti češće pauze

BANJALUKA - U Republici Srpskoj ovog jutra uslovi za vožnju su povoljni, a zbog visoke dnevne temperature iz Auto-moto saveza /AMS/ republike Srpske vozačima savjetuju da duža putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnijim poslijepodnevnim časovima i prave što češće pauze tokom vožnje.

U toku su radovi na izgradnji vijadukta "Mahovljani" na auto-putu Banjaluka-Doboj, na dionici Banjaluka-Prnjavor, zbog čega je petlja "Mahovljani" zatvorena za sav saobraćaj, a vozači mogu koristiti petlju "Aleksandrovac".

Na regionalnom putu Površnice-Lopare izvode se radovi na sanaciji klizišta zbog čega je saobraćaj teretnih vozila preusmjeren na putni pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo.

Zbog izgradnje auto-puta Banjaluka-Prnjavor izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja u zoni ukrštanja sa magistralnim putem Banjaluka-Prnjavor.

Saobraćaj se odvija u oba smjera sa ograničenjem brzine kretanja vozila od 20 i do 40 kilometara na čas, a moguće su i povremene obustave saobraćaja zbog izlaska građevinske mehanizacije na put.

Radi postavljanja led-markera u tunelima "Laktaši" i "Klašnice" na auto-putu Gradiška-Banjaluka, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja, a iz AMS vozače mole da poštuju privremeno postavljenu signalizaciju.

Zbog izgradnje vijadukta na dionici magistralnog puta Nova Topola-Klašnice, na lokalitetu Mahovljanske petlje u vremenu od 23.00 do 5.00 časova dolazi do obustava saobraćaja u maksimalnom trajanju do 30 minuta, najviše četiri puta tokom ovog perioda.

Izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor, zbog regulisanja ulaza i izlaza na magistralni put vozila gradilišta, koja su angažovana na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prnjavor.

Izmjene u odvijanju saobraćaja planirane su od 7.00 do 19.00 časova.

Zbog izlaska mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Doboj izmijenjen je režim saobraćaja na regionalnom putu Prnjavor-Stanari, na području Prnjavorske petlje.

S cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja na auto-putu "9. januar" Prnjavor-Doboj, uspostavljen je poseban režim saobraćaja u području petlji "Prnjavor" i "Johovac".

Radovi na rekonstrukciji puta izvode se na regionalnom putu Bratunac-Zeleni Jadar, na području opštine Srebrenica.

Zbog deminiranja terena na radilištu Klakari Donji 12 i Klakari Donji 13, na magistralnom putu Brod-Odžak radnim danima od 8.00 do 18.00 časova saobraćaj se odvija tako što 30 minuta traju obustave, a 10 minuta propuštanje saobraćaja.

Zbog bušenja i miniranja terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub dolazi do povremenih obustava saobraćaja u trajanju od pet do 15 minuta u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJjubačevo i Ukrina-Gornja Vijaka zbog aktiviranog klizišta saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-granica BiH/Crne Gore /Šćepan Polje/ zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

U Federaciji BiH u toku su radovi na redovnom održavanju u tunelu Lendava na magistralnom putu Jablanica-Konjic, pa se u vremenu od 7.30 do 17.00 časova saobraća naizmjenično, jednom trakom.

Kraći zastoji mogući su i na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, a gdje je obavezno poštivanje postavljene signalizacije, uključujući pravce Maglaj-Žepče, Donji Vakuf-Travnik, Tuzla-Kalesija i Bugojno-Kupres.

Pojačana frekvencija vozila i duža zadržavanja bilježe se na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Doljani i Izačić, a na ostalim prelazima trenutna zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Granični prelazi za pogranični promet Imotica-Duži i Slano-Orahov Do, između Hrvatske i BiH privremeno su otvoreni za međunarodni putnički saobraćaj.