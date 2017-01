Bez efekta ideja "Ili rađaj ili plaćaj"

BANJALUKA - Uvođenje poreza na neoženjene i neudate u RS nije realno u ovakvim uslovima, a ukoliko bi ta mjera populacione politike zaživjela, sama suštinski ne može dati željeni rezultat, odnosno promijeniti svijest društva o neophodnosti povećanog rađanja.

Stav je ovo većine sagovornika "Nezavisnih" nakon što su neka udruženja, ali i poslodavci iz RS zatražili uvođenje tzv. bećarskog poreza zbog pada nataliteta i odlaska mladih u inostranstvo.

Saša Aćić, direktor Unije udruženja poslodavaca RS, rekao je da RS treba nova populaciona politika.

"Kada ona bude utvrđena onda je potrebno revidirati između ostalog i poreski sistem RS i vidjeti koji su načini kroz promjenu tog sistema, odnosno kako možemo poboljšati prirodni priraštaj stanovništva", rekao je Aćić, dodajući da uvođenje poreza na samce može biti jedna od mjera populacione politike, ali da suštinski jedna mjera ne može dati rezultat.

Jovan Radovanović, predsjednik Udruženja porodica sa četvoro i više djece "Četiri plus" iz Banjaluke, rekao je da je ovo udruženje među prvim izlazilo sa stavom da treba uvesti porez na neženje jer sve što ide u pravcu povećanja nataliteta treba probati.

"To bi svakako pomoglo jer većina neženja radi u firmama i ako ne žele da imaju djecu bilo bi dobro da plaćaju za onu djecu koja postoje, odnosno da izdvajaju određeni iznos za pronatalitetnu politiku", rekao je Radovanović. On dodaje da bi to trebalo da bude samo jedan vid pronatalitetne politike, ali da ne treba ljude pretjerano obavezivati. Kao osnovne mjere Radovanović navodi povećanje dječjeg dodatka, penzionisanje majki s troje i više djece, stambeno zbrinjavanje višečlanih porodica i školovanje i zapošljavanje članova tih porodica.

Nada Tešanović, bivši ministar porodice, omladine i sporta RS, smatra da ova inicijativa nije realna i da uvođenje takvog poreza neće doprinijeti boljoj populacionoj politici.

"Možete nametnuti ljudima bilo šta, ali problem je što nemaju od čega to da plate. Ljudi se ne mogu na taj način natjerati da se žene i udaju", rekla je Tešanovićeva, dodajući da samo stabilna ekonomska situacija neće zahtijevati takav porez.

Demograf Stevo Pašalić rekao je da u BiH postoji značajan broj neženja, pogotovo u ruralnim sredinama, dok žene odlaze u dalje destinacije, ali da i pored toga nije realno uvođenje poreza.

Kaže da iako uvođenje takvog poreza može biti populaciona mjera nju u zemljama u okruženju niko ne pominje i ona ne bi dala željene efekte u ovakvim društveno-ekonomskim uslovima.

"Pitanje je šta će donijeti taj porez kada neoženjeni nemaju posao, ni stan, ni žensku populaciju u selu da riješi pitanje partnera", rekao je Pašalić.

On naglašava da postoje druge mjere za povećanje nataliteta, i finansijske i nefinansijske prirode.

"Finansijske mjere su dječji dodatak, zaštita majki koje rađaju i razne beneficije. Nefinansijske mjere ne treba zaboraviti, a jedna od njih je populaciona edukacija, koja može da obuhvati širi sloj stanovništva, a naročito adolescente", rekao je Pašalić, dodajući da je cilj te mjere stvaranje svijesti o neophodnosti povećanog rađanja s obzirom na to da je bh. društvo u dubokoj demografskoj recesiji.