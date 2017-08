Bez zastoja i ograničenja na putevima

BANJALUKA - Prevoz vangabaritnog tereta biće organizovan danas na relaciji Zvornik-Bijeljina-Brčko-Banjaluka, pa vozače koji se budu kretali tom dionicom iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske pozivaju na oprezniju vožnju.

Prevoz vangabaritnog tereta krenuće od 9.00 časova.

Saobraćaj se ovog jutra na većini puteva u Republici Srpskoj odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, uz povoljne uslove za vožnju, a iz AMS na svim putnim pravcima savjetuju opreznu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu.

U toku su radovi na izgradnji vijadukta "Mahovljani" na dionici auto-puta Banjaluka-Prnjavor, zbog čega je petlja "Mahovljani" zatvorena za saobraćaj, a vozači mogu koristiti petlju "Aleksandrovac".

Zbog radova na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prnjavor izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja u zoni ukrštanja sa magistralnim putem Banjaluka-Prnjavor.

Saobraćaj se odvija u oba smjera sa ograničenjem brzine kretanja vozila do 20 i do 40 kilometara na čas. Moguće su i povremene obustave saobraćaja zbog izlaska građevinske mehanizacije na put.

Izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor, zbog regulisanja ulaza i izlaza na magistralni put vozila gradilišta, koja su angažovana na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prnjavor.

S ciljem bezbjednog odvijanja saobraćaja na auto-putu "9. januar" Prnjavor-Doboj, uspostavljen je poseban režim saobraćaja u području petlji "Prnjavor" i "Johovac".

Zbog radova na izgradnji vijadukta na dionici magistralnog puta Nova Topola-Klašnice, na lokalitetu Mahovljanske petlje u vremenu od 23.00 do 5.00 časova povremene su obustave saobraćaja u maksimalnom trajanju do 30 minuta, najviše četiri puta tokom ovog perioda.

Zbog izlaska mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Doboj izmijenjen je režim saobraćaja na regionalnom putu Prnjavor-Stanari, sekcija Prnjavorska petlja.

U toku su radovi na izgradnji kanalizacione mreže, zbog čega je na dionici magistralnog puta Bijeljina-Glavičice, u ulicama 27. marta i Srpske vojske u Bijeljini obustavljen saobraćaj.

Saobraćaj teretnih vozila odvija se isključivo obilaznicom, dok se putnička vozila preusmjeravaju na gradske ulice.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-granica BiH/Crne Gore /Šćepan Polje/ zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Zbog deminiranja terena na deminerskom radilištu Klakari Donji 12 i Klakari Donji 13, na magistralnom putu Brod-Odžak dadnim danima od 8.00 do 18.00 saobraćaj se odvija tako što 30 minuta traju obustave, a 10 minuta propuštanja saobraćaja.

Zbog radova na bušenju i miniranju terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub dolazi do povremenih obustava saobraćaja u trajanju od pet do 15 minuta u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo i Ukrina-Gornja Vijaka zbog aktiviranog klizišta saobraća se jednom saobraćajnom trakom naizmjenično.

Na regionalnom putu Površnice-Lopare u toku su radovi na sanaciji klizišta zbog čega je saobraćaj teretnih vozila preusmjeren na putni pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo.

Na dionici regionalnog puta Mačkovac-Piperi u toku su radovi na sanaciji klizišta. Odvijanje saobraćaja vrši se uz povremene prekide u trajanju od 30-60 minuta.

Radovi na rekonstrukciji puta izvode se na regionalnom putu Bratunac-Zeleni Jadar, na području opštine Srebrenica.

U većem dijelu Federacije BiH frekvencija vozila jutros je povremeno pojačana, a uslovi za vožnju relativno povoljni.

Na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf /tunel Skela/, zbog izvođenja neophodnih radova u vremenu od 9.00 do 17.00 časova saobraćaj se odvija naizmjenično - jednom trakom.

Na regionalnom putu Živinice-Međaš, u mjestu Dubrave Gornje, danas su od 8.00 do 10.00 časova moguće povremene obustave saobraćaja zbog radova na asfaltiranju.

Od ponoći do nedjelje, 3. septembra, do 24 časa zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija na području Federacije BiH.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.

Za međunarodni promet vozila privremeno su otvoreni granični prelazi Duži-Imotica, Orahov Do-Slano i Hadžin Potok-Bogovolja.