Bez zastoja u saobraćaju

SARAJEVO, BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH saobraćaj se odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, a iz Auto-moto saveza Srpske posebnu pažnju vozačima skreću na povećan broj motociklista i biciklista u saobraćaju.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na dionici Gradiška-Čatrnja, od 7.00 do 17.00 časova saobraća se jednom trakom, zbog sanacije kolovoza.

Na magistralnom putu Bijeljina-Ugljevička Obrijež i Lončari-Brčko-Bijeljina saobraćaj će se na mjestu izvođenja radova od 7.00 do 17.00 časova odvijati naizmjenično, jednom trakom.

Na dionici magistralnog puta Vršani-Bijeljina biće uređivane bankine.

Zbog deminerskih radova, saobraćaj se privremeno obustavlja na regionalnom putu Doboj-Novi Maglaj, u blizini naselja Rječica Donja, svakim danom od 7.00 do 16.00 časova, u intervalima od 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja.

Deminerski radovi u toku su i na regionalnom putu Srebrenica-Skelani, u mjestu Kragljivode, gdje se od 8.00 do 16.00 časova saobraćaj odvija u režimu 30 minuta obustave, a 10 minuta propuštaju vozila.

Zbog bušenja i miniranja terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub povremene su obustave saobraćaja do 15 minuta, i to od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Na auto-putevima Banjaluka-Gradiška i Prnjavor-Doboj saobraćaj se odvija bez zastoja, po suvim kolovozima.

Zbog izgradnje vijadukta "Mahovljani" na dionici auto-puta Banjaluka-Prnjavor, petlja "Mahovljani" zatvorena je za saobraćaj, a vozači mogu koristiti petlju "Aleksandrovac".

Od 7.00 do 19.00 časova izmijenjen je režim saobraćanja na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor, zbog regulisanja ulaza i izlaza na magistralni put vozila gradilišta koja su angažovana na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prnjavor u mjestu Naseobina Lišnja i Puraći, te lokalitetu Đokin potok.

Zbog izlaska na teren mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Doboj izmijenjen je režim saobraćaja na regionalnom putu Prnjavor-Stanari, na području Prnjavorske petlje.

Zbog radova je izmijenjen režim saobraćaja i na dionici Brčko-Lončari, u naselju Gorice.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo i dionica Ukrina-Gornja Vijaka zbog klizišta se saobraća jednom trakom naizmjenično.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Na auto-putu A-1, dionicama Sarajevo zapad-Lepenica, u blizini tunela Igman, i Kakanj-Zenica Jug, u mjestu Donji Tičići saobraća se jednom trakom zbog sanacije klizišta. Za danas je najavljen početak sanacionih radova i na dionici A-1 Zvirovići-Kravice, ispred mosta Studenčica i od tunela Bijela Vlaka do vijadukta Pavlović.

Na ove dvije lokacije vozila će saobraćati usporeno.

Na graničnim prelazima zadržavanja pri prelasku granice jutros nisu duža od 20 minuta.

Saobraćaj je povremeno usporen na graničnim prelazima Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja, zbog radova koji još traju na području Hrvatske.