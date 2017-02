Bezuspješno do plaćanja RTV takse preko računa za struju

SARAJEVO - Upravni odbori javnih emitera nisu postigli nikakav dogovor s elektroprivredama da naplata RTV takse godinu dana ide preko računa za struju, kao prelazno rješenje do konačnog, a što je bio jedan od zaključaka konferencije o javnim RTV servisima, kada je dat rok od 45 dana, koji je nedavno istekao.

Ni u Parlamentarnoj skupštini BiH ni u javnim servisima ne vide nikakve naznake da će doći do skorijeg rješenja problema finansiranja javnih emitera, a nakon što je još u junu prošle godine istekao zakonski rok do kojeg BHRT preko telekoma naplaćuje taksu pa se trenutno taksa naplaćuje na bazi dobre volje telekom operatera, i to "BH Telecoma" i Mtela", dok je "Eronet" u seprembru prestao ovo da radi.

"Pokušavamo doprijeti do elektroprivreda. Treba im naredba od politike da nas stave na račun, trebaju izmjene zakona da bi elektroprivrede to uradile. Politika treba da se usaglasi, a oni to neće. Javni servis je kao siroče koje niko neće, slika i prilika države", kazao je juče Goran Samardžić, član Upravnog odbora RTV FBiH.

U još aktuelnom Upravnom odboru BHRT-a ističu da vlast bježi od toga da reguliše pitanje finansiranja javnih RTV servisa, mada treba samo da kroz zakon stavi da se RTV taksa naplaćuje preko računa za struju umjesto preko računa telekom operatera.

Pred Komisijom za promet i komunikacije Predstavničkog doma bh. parlamenta iduće sedmice će se naći još jedno u nizu upozorenja Odbora Javnog RTV sistema BiH o teškom stanju u kojem se nalaze i eventualnim posljedicama s obzirom na to da BHRT duguje značajna sredstva Evropskoj radiodifuznoj uniji, pa može doći do blokade u prenosu međunarodnih sportskih događaja.

U međuvremenu je poslanik Predstavničkog doma bh. parlamenta Mirsad Mešić predložio izmjene Zakona o Javnom RTV sistemu, po kojima se do kraja ove godine nastavlja naplata RTV takse preko telekoma, ali hitni postupak usvajanja zakona koji je predložio nije dobio podršku ni Kolegija Predstavničkog doma, o čemu će poslanici biti obaviješteni iduće sedmice na sjednici. Mešić je danas rekao da bi predložio bilo koje rješenje koje bi bilo prihvatljivo svima, uključujuću naplatu takse preko računa za struju, ali da vladajuće stranke i neke opozicione neće ni to da prihvate.

"Cilj je da se ugasi BHRT pa neće zakon koji će uozbiljiti finansiranje kao osnovnu pretpostavku funkcionisanja svakog sistema", dodao je Mešić.

Istovremeno, nije počela s radom ni interresorna radna grupa, koja treba da nađe rješenje ovog problema finansiranja RTV servisa, a na čije se formiranje čekalo nekoliko mjeseci. Momčilo Novaković, predsjedavajući Komisije za promet i komunikacije Predstavničkog doma, juče je rekao da su svi emiteri u teškoj situaciji, ali je BHRT u najgoroj i zato ga iznenađuje glasanje nekih klubova o Mešićevom prijedlogu i onima prije toga, te da je evidentno da je ovo pitanje prešlo u sferu politike.

Vijeće ministara BiH je u srijedu donijelo odluku o izdvajanju 1,4 miliona KM za drugu fazu digitalizacije. Belmin Karamehmedović, generalni direktor BHRT-a, naglasio je da ovo nije direktna pomoć BHRT-u, ali da se očekuje pomoć za EBU u sličnom iznosu.

"Ništa nije urađeno kada je u pitanju zaključak sa konferencije u decembru. Došao je i novi Upravni odbor BHRT-a, koji ovih dana treba da preuzme funkciju, pa ćemo vidjeti šta će biti", dodao je Karamehmedović, podsjetivši da je i Sindikat BHRT-a dao dva mjeseca roka za rješenje problema finansiranja javnih servisa, a u protivnom izlaze na proteste.