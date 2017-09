Bogdanić: Prevencija i zdrav život najvažniji u sprječavanju kardiovaskularnih bolesti

BANJALUKA - Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić izjavio je danas da u sprečavanju kardiovaskularnih bolesti osim zdravog života, prevencija ima veliki značaj, te da Vlada Republike Srpske opremanjem zdravstevnih ustanova omogućava brzo zbrinjavanje oboljelih.

Ministar je rekao da Vlada Srpske kroz gradnju i opremanje zdravstvenih ustanova, u prvom redu Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banjaluci i Bolnice u Bijeljini, gdje su otvorene i sale za za kateterizaciju, omogućava brzo zbrinjavanje oboljelih i sprečavanje težih posljedica.

"To nije dovoljno, nije dovoljno ni to što smo i najskuplje lijekove stavili na liste, pogotovo ako to radimo onda kada je već bolest manifestna ili kad se događaj desio", naveo je Bogdanić, koji je na banjalučkom Trgu Krajine prisustvovao manifestaciji obilježavanja Svjetskog dana srca.

On je istakao da je cilj zdravstvenih radnika ali i cjelokupnog društva, pogotovo prosvjete i sporta da se krene sa prevencijom u najranijem životnom dobu - u dobu djetinjstva.

"Danas je to jako teško s obzirom na način života, jer djeca veoma rano dođu do mobilnih telefona i kompjutera i sve vrijeme provode sjedeći", rekao je Bogdanić.

On je na pitanje novinara koliko vodi računa o svom srcu, priznao da nije dobar primjer.

"Baveći se ovim poslom, prisiljeni ste da provodite najviše vremena sjedeći u stolici, autu, da se nervirate... Nisam dobar primjer i pozivam građane da rade sve obrnuto od onoga što radi ministar", rekao je Bogdanić.

Nacionalni koordinator za prevenciju kardiovaskularnih bolesti u Republici Srpskoj Duško Vulić istakao je da se u Srpskoj već 18 godinu obilježava Svjetski dan srca, te da je zahvaljujući aktivnostima Fondacije "Zdravlje i srce", koja je pokrenula obilježavanje, Republika Srpska bila među prvima u regionu, koja je počela obilježavati ovaj dan.

"Svjetski dan srca ima za cilj da ukaže na značaj svih preventivnih aktivnosti", rekao je Vulić i dodao da ovogodišnji moto "Podijelimo znanje, podijelimo moć", ukazuje da sve ono što znamo o zdravom načinu života prenesemo i na druge.

On je naveo da je sa prevencijom potrebno početi još u predškolskom uzrastu, jer tada postoji velika šansa da djeca ne obole od kardiovaskularnih bolesti prije 75 godine.

"Kardiovaskularne bolesti u svijetu godišnje odnesu 17,5 miliona života, a u Republici Srpskoj 14.000 ili negdje oko 48 odsto od ukupnog broja umrlih od svih bolesti u Srpskoj", rekao je Vulić.

On je naveo da postoji trend zaustavljanja rasta oboljelih i umrlih od kardiovaskularnih bolesti, naglasavši da preventivne aktivnosti daju dugoročan efekat.

Predsjednik Udruženja kardiologa Republike Srpske Dragan Unčanin ocijenio je da Kardiologija Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske svakim danom usvaja nove vještine i metode, kojima se liječe pacijenti oboljeli od kardiovaskularnih bolesti.

Unčanin je naglasio da zabrinjava to što se starosna granica oboljelih pomjera naniže, te da sve više oboljevaju mladi ljudi, dodavši da je najmlađi pacijent u Srpskoj sa ovim oboljenjem imao 17 godina.

"Smisao i funkcija ovakvih akcija jeste da se skrene pažnja na preventivne aktivnosti, jer ono što mi radimo je treća linija odbrane, najbitnije je da se spriječi ili da se odgodi pojava kardiovaskularnih bolesti", rekao je Unčanin.

Načelnik Službe porodične medicine Doma zdravlja Banjaluka Kosana Stanetić kaže da se u ambulantama porodične medicine u Banjaluci svakodnevno rade preventivni pregledi.

"Nastojimo da podignemo svijest naših pacijenata i građana svakodnevno, ali i kroz kampanje za smanjenje broja faktora rizika za oboljenje od kardiovaskularnih bolesti", rekla je Stanetićeva.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Fondacija "Zdravlje i srce" i Dom zdravlja Banjaluka, organizovali su danas u centru Banjaluke u okviru obilježavanja Svjetskog dana srca besplatno mjerenje faktora rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti i upoznavanje o preventivnim aktivnostima. /kraj/bv/žs/foto/video