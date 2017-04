Borci najavili blokadu svih graničnih prelaza u BiH

LJUBUŠKI - Više od stotinu nezadovoljnih boraca FBiH danas se okupilo u Ljubuškom kako bi iskazali nezadovoljstvo stanjem u kojem se nalazi ova populacija.

U Ljubuški bi danas trebao stići i predsjednik HDZ-a i član Predsjedništva BiH Dragan Čović.

Demonstranti upravo Čoviću žele iskazati nezadovoljstvo s obzirom da borci za lošu situaciju najviše krive HDZ i SDA.

"Ako je neko ranjen mora imati ožiljak. Ako neko ima PTSP ne može imati oružje. To oni sve znaju, ali im je to bolna tačka jer je to njihova glasačka mašinerija. Želimo da se objave imena ljudi koji konzumiraju sva prava. Mi smo se nudili da napravimo spisak za 7 ili mjesec dana, ali nisu to željeli. Sve je jednostavno riješiti, ali se ne želi jer njima trebaju glasovi", rekao je jedan okupljenih za N1.

On ističe da svi borci znaju ko je s njima bio u ratu.

"Kada vidim da ljudi nemaju šta jesti, nema veze je li Bošnjak ili Hrvat, meni srce puca. Neko ko nije osjetio miris baruta, ko nije gledao plač kad se ide u rat ne zna šta to znači. Vlast je ostavila te ljude na cjedilu."

Sutra je blokada svih graničnih prelaza i trajaće više dana.

"Zadnji put to je bilo na neki način organizirano, držano pod kontrolom. Meni je žao što 1.8. nisam bar jednu noć prenoćio. Sad su ljudi odlučni i neće odstupiti. Ništa nije organizovano i niko neće preuzeti odgovornost. Nasilje neću podržavati niti želimo nasilje. Ovo želimo da se riješi mirnim putem. SDA i HDZ mogu sve riješiti i oni snose sve posljedice, za dobro i loše", kazao je demonstrant za N1.

On je naglasio da borci već tri godine traže sastanak s Draganom Čovićem, ali da do toga nije došlo.

"On za 3 godine ne može naći 20 ili 30 minuta za istinske borce. On ne želi s nama sastanak", poručili su.

Krivcima za položaj boraca smatraju čelnike SDA i HDZ-a jer kako kažu u tim strankama vuku se najgori potezi za braniteljsku populaciju.

Jedan od boraca za N1 je kazao da je navodno promijenjen protokol dolaska Dragana Čovića kada se saznalo za proteste.

(N1)