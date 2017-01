Brčko: Hrvati neće učiteljicu Bošnjakinju

BRČKO - Roditelji učenika hrvatske nacionalnosti koji pohađaju drugi razred područne škole u Gornjoj Skakavi uputili su otvoreno pismo čelnicima Brčko distrikta u kojem traže da njihovoj djeci predaje ranija učiteljica Hrvatica, a ne novoizabrana koja je bošnjačke nacionalnosti.

"Ne želimo sumnjati u naobrazbu nove učiteljice, ali sigurni smo da njezin materinski jezik nije hrvatski i da ga nije izučavala na fakultetu koji je pohađala. Hrvatski jezik, kao jedno od naših Ustavom zagarantiranih prava, doveden je u pitanje. Nama je veoma bitno da dijete u toj dobi kada se formira nauči hrvatski jezik", ističu roditelji u pismu.

Anto Ilić, jedan od osmoro roditelja koji nisu zadovoljni izborom nove učiteljice, kaže da su se nadležni u distriktu uhvatili za ono što njima odgovora, a pritom nisu razmišljali šta je najbolje za djecu. Taj razred pohađa samo osam učenika i to hrvatske nacionalnosti.

"Mi smo imali učiteljicu čijim radom smo bili prezadovoljni, djeca su bila u jednoj obiteljskoj atmosferi i sve je to njena zasluga i zašto nešto što je savršeno mijenjati. Ali to njima nije bilo važno, nego su se uhvatili za to da zaposleni mora biti stanovnik Brčkog, a to je već obična floskula", kaže Ilić za "Nezavisne".

Tvrdi da im nije važna nacionalna pripadnost, već ono što je najbolje za djecu. Roditelji ipak ističu i da bi održavanje priredbi i obilježavanje praznika kao što su Božić, Sveti Nikola, Svi sveti takođe došli u pitanje.

"Svih osam učenika su katolici, obilježavamo sve praznike, aktivno učešće uzimaju i roditelji i mislimo da bi sa novom učiteljicom to išlo teško. Samo to, ne smeta nama da li je ona Bošnjak, Srbin ili Hrvat", rekao je Ilić.

Roditelji narednih dana očekuju reakciju nadležnih u Brčko distriktu, a ukoliko ona izostane, kažu da je sljedeći potez na koji će se najvjerovatnije odlučiti prestanak slanja djece na nastavu.

"Nećemo na ovome stati, tako da ćemo u ponedjeljak najvjerovatnije obustaviti pohađanje nastave dok se ne vrati ranija učiteljica", kažu potpisnici pisma.

Odgovor ovim roditeljima je stigao od Senada Osmanovića, šefa Odjela za obrazovanje Brčko distrikta, koji je istakao kako je sve urađeno po zakonu.

"Zaposleni su oni po dužini boravka na birou za zapošljavanje. Svi učitelji hrvatske nacionalnosti su bili pozvani i angažovani, a par ih je i odbilo posao. U ovom trenutku oni mogi imati Bošnjaka ili Srbina za učitelja ili neka dovedu sami Hrvata na biro u Brčko", rekao je Osmanović.

Kako saznajemo, prošla učiteljica nije bila s područja Brčkog.

Na najavu roditelja da će djeca prestati dolaziti u školu ukoliko se ne udovolji njihovim zahtjevima, Osmanović kaže da se zna šta je zakonska obaveza.

"Osnovno obrazovanje je obavezno, djeca moraju ići u školu, a ako ih roditelji ne šalju, postoje neke druge, zakonske mjere. Naravno, niko ne želi da do toga i dođe", kaže on.