Članovi Plesnog kluba "Gemma" otplesali do prvog mjesta na Državnom prvenstvu BiH

Višemjesečni trud i odricanje koje su plesači Plesnog kluba "Gemma" morali da ulože kako bi se pripremili za Državno prvenstvo BiH u modernim plesovima, održano u Bihaću, krunisano je velikim brojem osvojenih medalja.

Mlade plesače jaka konkurencija nije zastrašila, a kako ističu izvedbom zahtjevnih plesnih koraka na sceni potajno su se nadali velikom uspjehu.

Prilikom dolaska u klub dočekali su nas euforija i sjajna radna atmosfera, a tokom razgovora smo od plesača saznali da bavljenje plesom iziskuje velike napore.

Ana Kamenko, osvajačica prvog mjesta u solo modernom plesu u konkurenciji juniora, kazala je da je na takmičenju plesala za sebe.

"Nije mi bilo važno koja ću biti ni da li ću osvojiti medalju, ali ostvarila sam veliki uspjeh i jako mi je drago zbog toga", rekla je Ana.

Iako je bilo čak 65 takmičara u ovoj konkurenciji, Ana, koja se ovom vrstom plesa bavi četiri godine, uspjela je da se izbori za prvo mjesto.

Ovo nije jedini uspjeh ove mlade plesačice koji je postigla na ovom takmičenju - zajedno s koleginicom Anastasijom Gudalo osvojila je drugo mjesto u konkurenciji dual juniora.

"Uglavnom svake godine ostvarimo neki dobar uspjeh, ali ove godine bili smo prvi ekipno i to je jako lijep početak za mene u konkurenciji seniora", rekla je Anastasija.

Ove vesele razigrane djevojke nisu bile jedine uspješne na ovom takmičenju.

Aleksa Oljača, koji se osam godina bavi ovim plesom, osvojio je prvo mjesto u solo konkurenciji juniora, što mu je, kako kaže, veoma značajno.

Ana Mazalica, trener i koreograf modernog baleta u PK "Gemma", kazala je da se klub na ovom takmičenju predstavio sa 150 takmičara.

"Počeli smo da se pripremamo početkom februara. To je jedan veliki posao, sve što se dobro pripremi treba na sceni da se prikaže kratkim nastupima, koji traju dvije do tri minute. Ako se kojim slučajem plesačima dogodi slučajna greška to ih košta višemjesečnog rada i truda", istakla je Mazalica.

Pored modernog plesa, u klubu "Gemma" postoje i druge vrste pa su tako Natalija Aleksić i Anja Vučalović, koje se bave klasičnim baletom, ove godine državne prvakinje u svojoj konkurenciji. Članovi plesnog kluba uskoro će na raspust, a poslije njega u avgustu počeće s prvim pripremama za Svjetsko prvenstvo u modernom baletu, koje će se održati u novembru u Njemačkoj, kao i za Svjetsko latino takmičenje, koje će se održati u decembru u Grčkoj.