Da se koristi bezbjednosni pojas najmanje 20 života u Srpskoj bi godišnje bilo spaseno

BANJALUKA - Direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske Milija Radović istakao je da se upotrebom pojaseva smanjuje rizik od smrtnog povređivanja do 50 odsto na prednjim sjedištima, a na zadnjim do 75 odsto.

"Godišnje bi, najmanje, 20 života u Republici Srpskoj bilo spaseno da se koristi bezbjednosni pojas, a najmanje 100 ne bi dobilo teške povrede", rekao je Radović na konferenciji za novinare u Banjaluci povodom početka preventivne kampanje u Republici Srpskoj "Zaveži! Dosta priče, veži pojas!".

On je naveo da je na uzorku od 1.000 vozila na ulicama Banjaluke primijećeno da 66 odsto putnika koristi pojas, što je povećanje u odnosu na raniji period.

Generalni sekretar Auto-moto saveza Republike Srpske Ranko Babić rekao je da i dalje u gradovima nije zabilježen veći porast upotrebe pojaseva kako je očekivano nakon što su pooštrene kaznene odredbe, odnosno ljudi više koriste pojas van naseljenog mjesta.

On je konstatovao da su u tom smislu žene odgovornije od muškaraca, te je pozvao građane da poštuju zakon, ne zbog kazni, već zbog mogućih posljedica po vozače i saputnike.

Komandir Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Banjaluka Dragan Milošević podsjetio je da su od 15. februara na snazi pojačane sankcije za nekorištenje bezbjednosnog pojasa u vozilima, koje iznose od 100 do 300 KM.

On je naveo da je ova policijska stanica od 1. januara do 15. februara, do primjene novih zakonskih odredbi, izdala 790 prekršaja, a od 15. februara do danas 540 prekršaja zbog nekorištenja bezbjednosnog pojasa.

Kampanja "Zaveži! Dosta priče, veži pojas!"će trajati do 31. maja. NJen cilj je povećanje nivoa bezbjednosti saobraćaja u Srpskoj povećanjem upotrebe bezbjednosnih pojaseva kod vozača i putnika u vozilu.

Preventivnu kampanju organizuju ministarstva saobraćaja i veza, unutrašnjih poslova, zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Agencija za bezbjednost saobraćaja, Auto-moto savez Srpske, te jedinice lokalne samouprave i Radio-televizija Republike Srpske kao medijski pokrovitelj.