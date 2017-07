​Danas do 38 stepeni, crveni meteoalarm od Prijedora do Bijeljine

BANJALUKA, SARAJEVO - Danas će biti sunčano i veoma vruće sa dnevnom temperaturom do 38 stepeni Celzijusovih, ponegdje i višom. Poslije tropske noći u pojedinim mjestima na sjeveru i jugu, gdje se temperatura vazduha neće spuštati ispod 20 stepeni, jutro će biti toplo.

Јutarnja temperatura vazduha od 18 do 24, a najviša dnevna od 33 do 38 stepeni Celzijusovih, lokalno na sjeveru i stepen viša.

Crveni metealarm za danas je proglašen na području od Prijedora do Bijeljine zbog najavljene ekstremno visoke dnevne temperature koja će prelaziti 38 stepeni Celzijusovih, objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Narandžasto upozorenje izdato je za regije Banjaluka, Bihać, Sarajevo, Tuzla, Višegrad, Trebinje i Mostar zbog ekstremno visoke temperature vazduha.

Pad temperature tek u četvrtak

Tokom ove sedmice živa u termometru će u pojedinim gradovima i mjestima skočiti i do +40 stepeni.

Proglašeni narandžasti meteoalarm za BiH zbog visokih temperatura vazduha ostaje na snazi sve do petka.

"Danas će tokom dana biti sunčano i veoma vruće. Počeće da duva jugo, koji donosi dalji porast temperature u odnosu na vikend. Najviša dnevna temperatura vazduha biće 38, u pojedinim područjima čak i 40 stepeni. U utorak se nastavlja sunčano, veoma vruće i pretežno suvo vrijeme. U noći i na sjeveru moguće je postepeno naoblačenje, koje donosi mjestimičnu kišu i pljuskove sa grmljavinom, najviše uz rijeku Savu", navodi Igor Kovačić, meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu RS.

Ističe da će i u srijedu biti sunčano i veoma toplo vrijeme, ali sa malo nižom temperaturom u odnosu na prethodne dane, dok su na sjeveru mogući pljuskovi. Osobama sa srčanim i respiratornim oboljenjima se savjetuje najviši stepen opreznosti.

"Usljed visokih temperatura opšta slika je nepovoljna, a tegobe kod hroničnih bolesnika će biti izraženije. Preporučljivo je umanjiti aktivnosti, smanjiti boravak na otvorenom i izbjegavati duže izlaganje suncu, pogotovo u poslijepodnevnim satima, a učesnicima u saobraćaju sugeriše se opreznija vožnja", saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Čak i ljudi manje osjetljivi na vrućinu mogli bi patiti od nesanice, umora i razdražljivosti, pa aktivnosti treba svesti samo na neophodne i više se odmarati. Stručnjaci takođe savjetuju da se hronični bolesnici, starije osobe, mala djeca i radnici koji rade vani dobro zaštite od vrućine i UV zračenja.

U četvrtak toplotni talas počeće gubiti na snazi, a od subote nas očekuje znatno svježije vrijeme.

"U četvrtak temperature će se spustiti i dnevne će iznositi od 26 do 31 stepen. Biće promjenljivije, više sunca na sjeveru, u centralnom pojasu sa više oblaka, te mjestimičnom kišom i pljuskovima", pojašnjava Kovačić. Prema prognostičarima, najviše padavina očekuje se u centralnim i južnim krajevima, dok se stabilizacija vremenskih prilika predviđa od četvrtka do subote, kad slijedi novo pogoršanje od 16. do 19. ovog mjeseca.