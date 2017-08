Danas i sutra sunčano, u subotu kiša

SARAJEVO - Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano i vruće. Tokom dana, uz malu do umjerenu oblačnost.

Krajem dana i u večernjim satima na sjeveru i sjeverozapadu Bosne sa pljusakovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera.

Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu od 23 do 26, a najviša dnevne od 33 do 39, na jugu i sjeveru zemlje do 42 stepen.

U Sarajevu sunačno i vruće. Tokom dana uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 18, a najviša dnevna oko 37 stepeni.

Sutra u Hercegovini i na jugoistoku sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U zapadnim i sjeverozapadnim područjima pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom poslije podne.

Tokom dana, postepeno naoblačenje i u ostalim dijelovima Bosne, a kiša se očekuje ponegdje i u centralnim područjima. U Hercegovin bez padavina. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu od 23 do 26, a najviša dnevne od 29 do 35, na jugu i istoku do 39 stepeni.

U subotu umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Prije podne, padavine se očekuju u zapadnim i sjeverozapadnim područjima, a poslije podne padavine se očekuju i ostalim dijelovima.

Intenzivnije padavine u sjevernim i ponegdje u centralnim djelovima. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu od 20 do 23, a najviša dnevne od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni.