Danas još toplije

SARAJEVO - Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Poslije podne i u večernjim satima, razvojem oblačnosti, najprije u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

U večernjim satima samo ponegdje. Padavine će mjestimično biti i intenzivnije.

Vjetar u Bosni slab do umjeren zapadnog smjera, a u Hercegovini slab do umjeren jugozapadni.

Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 17, a najviša dnevna od 23 do 28, na jugu do 31 stepen.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, povećanjem oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna oko 26 stepeni.