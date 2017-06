Danas nestabilno sa kišom i grmljavinom

SARAJEVO, BANJALUKA - Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Na jugu Hercegovine, uglavnom, bez padavina.

Vjetar, slab, u Bosni promjenljivog smjera, a u Hercegovini jugozapadni.

Jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne od 23 do 29, na jugu do 31 °C.

U Sarajevu nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 26 °C.

U Banjaluci u prvom dijelu dana sunčani periodi uz malu do umjerenu oblačnoost. Sredinom dana razvoj oblaka koji donose povremenu slabu kišu, a tokom popodneva ostaje promjenljivo vrijeme uz prolazne pljuskove sa grmljavinom koji će ponegdje biti jači. Vjetar uglavnom slab i promjenljiv. Jutarnja temperatura oko 17°C, a najviša dnevna do 28°C.