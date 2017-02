Danas oblačno, na zapadu kiša

Dana se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Tokom dana, uz nešto više oblaka, u zapadnim područjima može pasti i malo kiše.

Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost.

Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnja temperatura zraka od -4 do 1, na jugu zemlje od 3 do 6, a najviša dnevna temperatura zraka od 3 do 9, na jugu zemlje od 9 do 14 stupnjeva.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. U kotlinskim djelovima moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura oko -1, a najviša dnevna oko 4 stupnja.

Ujutro u Banjaluci, prijepodne i tokom dana pretežno oblačno suvo i svježe. Popodne raslojavanje i dizanje oblačnosti, uz uslove za po koji sunčani period. Vjetar slab, sjeveroistočni. Najiša dnevna temperatura oko 4 stepena.