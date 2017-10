Danas oblačno sa slabom kišom

SARAJEVO - Danas u Bosni i Hercegovini prije podne, pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne.

Tokom dana, postepan prestanak padavina i smanjenje oblačnosti.

Nešto manje oblačnosti i sunčanije očekuje se na jugu zemlje. Vjetar slab promjenljivog smjera.

Jutarnja temperature od 8 do 13, na jugu od 12 do 16, a najviša dnevna od 17 do 22, na jugu do 25 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom prije podne. Tokom dana, postepan prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 19 stepeni.