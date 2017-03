Danas počinje proljeće ,temperatura do 22 stepena

Danas počinje proljeće, dok u isto vrijeme za stanovnike na južnoj Zemljinoj polulopti počinje jesen.

Proljeće će nastupiti u 11.29 časova.

Na dan proljećne ravnodnevice, obdanica i noć nisu jednake dužine.

U noći između subote i nedjelje, 25. i 26. marta, prelazi se na ljetno računanje vremena.

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti sunčano i toplije, uz temperaturu do 22 stepena Celzijusova.

Ujutru će biti pretežno oblačno i uglavnom suvo, a vrlo slaba kiša moguća je samo ponegdje na istoku.

Tokom dana očekuje se postepeno razvedravanje, prvo na zapadu i jugu a zatim i u ostalim predjelima. Popodne će biti sunčanije uz malo oblaka i toplije.

Dnevna temperatura vazduha od 16 do 22, u višim predjelima od 12 stepeni Celzijusovih.

Vjetar će biti slab i promjenljiv, popodne jugozapadni.

U utorak, 21. marta, očekuje se pretežno sunčano i još malo toplije vrijeme.

Popodne na zapadu postepeno naoblačenje, kada će početi da duva i slab do umeren jugo. Јutarnja temperatura vazduha od pet do 10, u višim predjelima od dva stepena Celzijusova.

Dnevna temperatura vazduha biće od 17 do 23, u višim predjelima od 13 stepeni Celzijusovih.

U srijedu, 22. marta, biće toplo i sunčano u prvom dijelu dana. Popodne na zapadu i sjeveru postepeno naoblačenje koje će donijeti povremenu kišu i lokalne pljuskove. U ostalim predjelima pretežno sunčano.

Јugo će postepeno jačati u Krajini i Hercegovini. Јutarnja temperatura vazduha biće od četiri do 10, ponegdje na zapadu do 12 stepeni Celzijusovih. Dnevna temperatura vazduha od 17 do 23, u višim predjelima od 13 stepeni Celzijusovih.

U četvrtak, 23. marta, biće toplo i vjetrovito vrijeme. Prijepodne oblačnije, a tokom dana pretežno sunčano uz malo oblaka. Duvaće umjeren, na jugu i zapadu povremeno jak jugo.

Јutarnja temperatura vazduha od šest do 12, u višim predjelima od tri stepena Celzijusova. Dnevna temperatura vazduha od 18 do 24, u višim predjelima od 14 stepeni Celzijusovih.