Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost.

Vjetar slab do umjeren zapadnog i jugozapadnog smjera.

Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu od 21 do 26, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu od 35 do 38 stepeni.

U Sarajevu malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Nešto više oblaka očekuje se u jutarnjim satima. Jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 31 stepen.