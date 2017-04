Danas promjenljivo oblačno s kišom

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se prije podne očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a poslije podne porast oblačnosti usloviće kišu.

Ujutru promjenljivo oblačno, slaba kiša će padati na jugu, a u ostalim predjelima biće pretežno suvo.

Tokom prijepodneva slaba kiša se polako širi ka ostalim predjelima. Popodne oblačno i nestabilno vrijeme uz čestu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Јutarnja temperatura od tri do osam, na jugu od sedam do 12, a najviša dnevna od 14 do 20 stepeni Celzijusovih.