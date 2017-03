Danas sunčano, do 25 stepeni

Danas se u Bosni i Hercegovini zemlji očekuje pretežno sunčano vrijeme.

Poslije podne ili krajem dana umjeren porast naoblake u Krajini može usloviti slabu i kratkotrajnu kišu.

Vjetar, slab do umjeren, uglavnom jugozapadni. Jutarnje temperature od 5 do 11, na jugu od 10 do 13, a dnevne od 19 do 25 °C.

U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 22 °C.

U Banjaluci pretežno sunčano i toplo vrijeme uz temperaturu iznad prosjeka za ovo doba godine. Popodne malo više oblaka. Vjetar slab jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha oko 25°C.