Danas sunčano, krajem dana mogući pljuskovi

SARAJEVO, BANJALUKA - Danas se u jutarnjim satima u većem dijelu Bosne i Hercegovine očekuje pretežno oblačno vrijeme.

U ostatku dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom poslijepodneva ili krajem dana u Bosni su mogući lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom.

Vjetar, slab, jugozapadni. Jutarnje temperature od 4 do 10, na jugu od 8 do 13, a dnevne od 18 do 24 °C.

U Sarajevu jutro pretežno oblačno, a u ostatku dana postepeno razvedravanje. Tokom dana postoji mala vjerovatnoća za slab pljusak kiše. Jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 21 °C.

U Banjaluci ujutro s malom do umjerenom oblačnošću i ugodno. Tokom dana sunčano a popodne promjenljivo uz sunčane intervale, te prijatno toplo. Kasnije popodne uz razvoj oblaka nestabilnosti u široj regiji biće s prolaznom kišom ili pljuskom sa grmljavinom, izvjesnije prema sjeveru. Za Banjaluku manja vjerovatnoća za pljusak. Vjetar slab, i promjenljiv, popodne jugozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 23°C.