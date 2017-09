Danas sunčano, naveče moguća kiša

SARAJEVO - Danas se u Krajini i na zapadu Bosne, prije podne, očekuje pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana.

U ostatku zemlje, uglavnom, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

U večernjim satima i u noći sa ponedjeljka na utorak, sa sjeverozapada, postepeno naoblačenje praćeno kišom.

Vjetar, slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnje temperature od 7 do 13, na jugu od 14 do 18, a dnevne od 21 do 25, na jugu od 24 do 28 °C.

U Sarajevu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura oko 12, a dnevna oko 23 °C.