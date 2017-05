SARAJEVO, BANJALUKA - Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme.

Poslije podne umjeren porast naoblačenja u Bosni može usloviti lokalne pljuskove, ponegdje uz grmljavinu.

Vjetar, slab, veći dio dana zapadni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature od 7 do 13, na jugu od 12 do 16, a dnevne od 21 do 27 °C.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne je moguć pljusak. Jutarnja temperatura oko 10, a dnevna oko 22 °C.