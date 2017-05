Danas sunčano, u višim predjelima moguć pljusak

SARAJEVO, BANJALUKA - Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Poslije podne u višim područjima zapadne Bosne moguć je pljusak kiše.

Vjetar, slab, uglavnom zapadni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 8 do 14, na jugu do 16, a dnevne od 23 do 29 °C.

U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 12, a dnevna oko 25 °C.

U Banjaluci pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme uz malo oblaka tokom popodneva. Duvaće slab i promjenljiv vetar, krajem dana jugozapadni. Jutarnja temperatura oko 12°C, a najviša dnevna oko 30°C.