Danas svježije i pretežno oblačno

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se očekuje malo svježije i pretežno oblačno vrijeme sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, dok će popodne doći do smanjenja oblačnosti uz sunčane intervale.

Јutro će biti pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu, ponegdje su mogući i pljuskovi sa grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana doći će do prestanka kiše i postepenog razvedravanja uz dosta sunčanih intervala u većini krajeva osim istoka, gdje će još ponegdje biti pljuskova.

Vjetar će biti slab, uglavnom zapadnog i jugozapadnog smijera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Јutarnja temperatura vazduha biće od 13 do 18 stepeni, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna od 26 do 32 stepena Celzijusova.

Prema prognozi meteorologa, u nedjelju, 2. jula biće svježije i prijatnije vrijeme bez vrućine. Ujutru i prijepodne suvo i sunčanije, a od sredine dana i popodne oblačno i nestabilno uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom, češćim na sjeveru i sjeveroistoku gdje ponegdje može biti i obilnijih padavina.

Јutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu oko 18, a najviša dnevna od 23 do 27 na jugu oko 31 stepen, u višim predjelima od 18.

U ponedeljak, 3. jula biće pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu. Tokom dana umjereno i pretežno oblačno i uglavnom suvo ili samo mogućnost za pokoji pljusak na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku, a na jugu sunčanije. U noći razvedravanje.

Јutarnja temperatura od devet do 15, na jugu do 20 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna od 21 do 26, na jugu do 31 stepen.

U utorak, 4. jula biće pretežno sunčano uz malu ili umjerenu oblačnost i prijatno vrijeme bez vrućine. Јutarnja temperatura od devet do 15, na jugu oko 20, a najviša dnevna temperatura od 23 do 28 na jugu oko 32, u višim predjelima od 20 stepeni.