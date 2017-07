Danas toplo, temperatura do 37 stepeni

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ u nedjelju će biti sunčano i još toplije vrijeme, uz temperaturu do 37 stepeni Celzijusovih.

Ujutro će biti vedro, a tokom dana sunčano i veoma toplo vrijeme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Popodne će doći do razvoja oblaka uz rijetku pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa mogućnošću i grmljavine.

Vjetar će biti slab južni i istočni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Јutarnja temperatura vazduha biće od 13 do 20, na jugu do 23 stepena Celzijusova, a najviša dnevna od 30 do 37, u višim predjelima od 26 stepeni Celzijusovih.