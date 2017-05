SARAJEVO, BANJALUKA - Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu oblačnost.

Vjetar slab u Bosni promenljivog smjera, a u Hercegovini jugozapadni.

Jutarnje temperature od 6 do 12, na jugu od 12 do 18, a dnevne od 22 do 27, na jugu do 29 °C.

U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 9, a dnevna oko 23 °C.

U Banjaluci pretežno sunčano i još malo toplije vreme. Duvaće slab istočni vjetar. Jutarnja temperatura oko 11°C, a najviša dnevna oko 28°C.