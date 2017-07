Dani studenata Univerziteta u Banjaluci: Studenti pokretačka snaga

BANJALUKA - Manifestacija "Dani studenata Univerziteta u Banjaluci", u organizaciji Studentskog parlamenta Univerziteta Banjaluka, završena je Studentskim forumom u Administrativnom centru Vlade RS, na kojem je razgovarano o studentskom životu.

Za kraj manifestacije, danas je otkriven mural, dodijeljeni su pehari, zahvalnice i nagrade najuspješnijim sportistima i učesnicima radionica uz bogat kulturno-umjetnički program.

"To su dani koji su nas podsjetili koliko snage i energije u sebi nose naši studenti. Oni su to pokazali onda kad nam je bilo najpotrebnije i to je nešto što nas čini posebno srećnim", rekao je Milan Mataruga, rektor Univerziteta u Banjaluci.

Tokom trajanja manifestacije Banjaluka je opravdala epitet grada mladosti, jer su njom bili obuhvaćeni brojni sportski, edukativni, kulturni, volonterski i zabavni sadržaji, kroz koje su se predstavili domaći studenti i tako promovisali Banjalučki univerzitet kao najbolji izbor za studiranje, a Banjaluku kao grad sa veoma sadržajnim studentskim životom.

Između ostalog, održane su "Sportske igre" tokom kojih su studenti odmjerili snage iz osam sportskih disciplina, a održano je i niz radionica.

Upravo u okviru radionice "Grafiti", Ognjen Milovčević i Nikola Kašterović, studenti završne godine Akademije umjetnosti, vrijedno su radili na velikom plavom muralu, koji je u petak osvanuo na zidu sportske dvorane u kampusu, a koji simbolizuje Univerzitet.

Pored toga, veliki broj mladih okupio je i Sajam stipendija, praksi i zapošljavanja, kako bi se upoznali sa mogućnostima stipendiranja, te obavljanja prakse i dolaska do posla. Na pomenutom događaju učestvovalo je 15 fondacija, udruženja, zavoda i drugih vladinih i nevladinih organizacija, a prvi ovakav sajam u organizaciji Studentskog parlamenta UNIBL otvorio je rektor Univerziteta.

Mataruga je istakao da je sajam dobra prilika da studenti na jednom mjestu dobiju informacije o mogućnostima stipendiranja koje nude kako ministarstva i druge domaće institucije i fondacije, tako i one međunarodne, a koje značajno mogu pospješiti međunarodnu mobilnost naših studenata.

"Opredjeljenje Banjalučkog univerziteta da sa drugim univerzitetima potpisuje sporazume bi omogućilo našim studentima da dio svog studija provedu na drugim univerzitetima, kao i njihovi studenti na našem univerzitetu. Sajam je dobra prilika za studente da se upoznaju i sa mogućnostima obavljanja prakse i volontiranja", rekao je Mataruga.

Podsjećamo da je u četvrtak potpisan i Sporazum o saradnji sa gradom Banjaluka, čijim zaključivanjem su stvorene pravne pretpostavke za realizaciju Projekta studentske prakse i volontiranja u Gradskoj upravi i gradskim institucijama, ustanovama i preduzećima.

Tokom "Dana studenata" upriličen je i niz kulturnih događaja poput predstave Studentskog pozorišta "Vlado Zeljković", "Stend-ap večeri" i druge.

Tih dana studenti su organizovali i volontersku akciju na čišćenju i uređivanju zelenila u studentskom kampusu.

"Dan otvorenih vrata za maturante" održan je u utorak, kada je Univerzitet ugostio više od 2.300 maturanata iz cijele RS.

Tom prilikom rektor Mataruga je podsjetio da je na Banjalučkom univerzitetu do sada diplomiralo više od 31.000 studenata na osnovnim studijama, od kojih su danas mnogi ugledne, poznate i priznate istaknute javne ličnosti, lideri, rukovodioci velikih kompanija, te naučni radnici i profesori.

Mladima nisu nedostajali ni zabavni sadržaji, pa su uživali u džez večeri, žurci na otvorenom, kinu na otvorenom, kao i na koncertu grupe "Riblja čorba", koji je održan u četvrtak uveče.

Marija Puljarević, sekretar Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjaluci, kaže da su zadovoljni cjelokupnom organizacijom manifestacije.

"Iskreno se nadam da će 'Dani studenata UNIBL' prerasti u tradicionalnu manifestaciju", rekla je Puljarevićeva.

Organizaciju manifestacije pomogli su Univerzitet u Banjaluci, grad Banjaluka, Kabinet predsjednika RS i Ministarstvo prosvjete i kulture RS.