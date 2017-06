Darivanje krvi blagodat za davaoce

BANJALUKA - Kada bi mladi znali koliko je darivanje krvi dragocjeno ne samo da se spasi nečiji život, već je važno za njihovo zdravlje, onda bi trebalo krv da daruju svaki treći mjesec, rekao je Žiko Todorović iz Bijeljine, koji je krv darovao preko 230 puta i nosi titulu regionalnog šampiona.

"Krv dajem od 18. godine i za to ne tražim nikakve zasluge, važno mi je da pomognem nekom, ali i sebi, jer je to važno za zdravlje, krv se tako regeneriše, a ja se osjećam bolje. Ja to radim skoro svaki mjesec, mada ni to nije preporučljivo", kazao je Todorović povodom današnjeg obilježavanja Svjetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi.

Tim povodom u organizaciji Saveza društava dobrovoljnih davalaca krvi RS, Društva iz Laktaša i Zavoda za transfuzijsku medicinu RS prošle sedmice u Domu zdravlja "Dr Mladen Stojanović" u Laktašima na akciju darivanja krvi odazvala su se 283 davaoca. I dobrovoljna manifestacija pod nazivom "Plemenitost i humanost u nama" danas se završava.

Miro Anđelić, predsjednik Saveza, rekao je da analiza strukture davalaca pokazuje evidentan porast broja građana koji prvi put daju krv.

"Ove godine posebna pažnja posvećena je promovisanju dobrovoljnog, nenagrađenog, redovnog i anonimnog davanja krvi", rekao je Anđelić.

Gordana Guzijan, direktor Zavoda za transfuzijsku medicinu RS, rekla je da imaju zadovoljavajuće zalihe zahvaljujući velikom broju akcija.

"Tokom ljeta su povećane potrebe za krvlju i krvnim komponentama, zbog godišnjih odmora i praznika, kada se smanji broj dobrovoljnih davalaca krvi, a potrebe su povećane zbog saobraćajnih nesreća. Tada sve transfuziološke službe širom svijeta imaju smanjene zalihe", rekla je Guzijanova.

Dodala je da se na godišnjem nivou prikupi oko 33.000 doza krvi u RS, od kojih se oko 12.000 prikupi u Banjaluci. Juče nismo uspjeli saznati da li i u Zavodu za transfuzijsku medicinu FBiH imaju dovoljno zaliha.

Iz Crvenog križa FBiH kažu da se tokom godine u akcijama prikupi između 18.000 i 20.000 jedinica krvi. Krv su juče darovali i studenti farmacije iz Mostara.