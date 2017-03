Deminiranje kasni četiri godine

SARAJEVO - Iako je bilo predviđeno da do 2019. godine BiH bude očišćena od mina, to se sasvim sigurno neće desiti jer je do 2016. godine realizovano svega 50 odsto od plana.

U odgovoru na jedno od poslaničkih pitanja iz Savjeta ministara BiH naveli su da je od 2009. do 2016. godine od planiranih 720 kilometara kvadratnih očišćeno svega 360 kilometara, a kao razlog za tako loš rezultat navedena je loša finansijska situacija.

"Trenutno se može konstatovati kašnjenje od četiri godine. Razlog kašnjenja je nedostatak finansijskih sredstava", rekli su u Savjetu ministara BiH, podsjećajući da je plan finansiranja od 2009. do 2016. godine ostvaren 50 odsto i da je utrošeno 330 miliona KM od planiranih 660 miliona KM.

Inače, BiH je jedna od najzagađenijih zemalja u Evropi i trenutno ih ima u 129 gradova i opština gdje se nalaze na 8.800 mikrolokacija i ugrožavaju 1.400 naseljenih mjesta.

Utiču na bezbjednost 545.000 stanovnika

"Direktno utiču na bezbjednost 545.000 stanovnika, a trenutna veličina sumnjive površine je 1.123 kilometra kvadratna. Prema veličini sumnjive opasne površine na mine BiH je najpogođenija zemlja minskim problemom u Evropi", kažu u Savjetu ministara BiH.

Prema njihovim podacima, najpogođenije regije su Posavina, Srednja Bosna i regija Doboj, a najugroženije opštine su Doboj, Teslić, Maglaj, Usora, Zavidovići, Gornji Vakuf, Sanski Most, Velika Kladuša, Travnik i Ilijaš.

U periodu od 1996. do 2016. godine u BiH su oslobođena 3.073 kilometra kvadratna sumnjive opasne površine na mine, a u tom periodu od mina stradala je 1.751 osoba, od čega 612 smrtno.