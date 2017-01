Đaci pesnicom nasrću na profesore!

BANJALUKA - Učenik višeg razreda srednje škole došao je do mog stola i zategao šakom da me udari. Samo sam zatvorila oči očekujući udarac, srce mi je stalo za tren.

Ovo je samo jedan od slučajeva nasilja učenika nad nastavnim osobljem, koji je prijavljen Sindikatu obrazovanja, nauke i kulture RS, a radi se o jednoj mlađoj profesorici koja je imala to neprijatno iskustvo.

Dragan Gnjatić, predsjednik ovog sindikata, kazao je da sličnih situacija ima pregršt i da je nastavnom osoblju "došla voda do grla".

"U Hercegovini je bio skoro slučaj da je srednjoškolac nokautirao profesora. Zatim je jednog profesora učenik negdje u gradu, dok je čovjek bio u šetnji, bejzbol palicom udario po glavi", ispričao nam je Gnjatić.

On je naveo da je, nakon što su mu prijavljeni ovi slučajevi, išao da zahtijeva reakciju od direktora škola, ali je samo došlo do svađe. Niko ništa nije preduzeo, a učenici koji prave probleme se izvlaku i prolaze nekažnjeno.

"Pod hitno se nešto mora uraditi. Prvo problem je što niko neće da priča o ovome, a kamoli da to prijavi nadležnima. Oni koji su žrtve, uglavnom se radi o mlađim kolegama ili o ženama, ne smiju da prijave nasilnika, a ima i onih koji se boje da će izgubiti posao", istakao je Gnjatić.

On je naveo da se, i kada postoji volja da se nešto preduzme, učenik koji je nasilnik izvuče jer se uglavnom radi o djeci nekih visokopozicioniranih ljudi, tako da niko ne želi da sebi pravi probleme.

Žarko Kovačević, predsjednik Aktiva direktora srednjih škola sarajevskoromanijske regije, kazao je da je tačno da ima sve više slučajeva lošeg ponašanja učenika i situacija koje do prije 10 godina nisu bile zamislive.

"Zna se kakvo je ranije poštovanje imao učenik prema profesoru, znalo se da nema galame na času, nema izlaska na hodnik i slično. Sada su učenici takvi da je sasvim normalno da telefoniraju u toku časa dok profesor predaje", istakao je Kovačević.

On je naveo da nastavno osoblje ima pravo da izbaci učenika s časa zbog ometanja nastave, ali da se to skoro nikad ne uradi jer bi se to odmah uzelo kao kršenje prava djeteta i slično.

"Sve kreće iz porodice i kuće. Ako roditelji nisu djecu naučili osnovnim pravilima ponašanja, to kasnije niko ne može ispraviti. Šta će jedna djevojčica od 14 godina u dva časa poslije ponoći na ulici? Takve situacije najbolje opisuju vaspitanje današnje djece, ne mislim generalno, ali veliki broj ih je takav", kaže Kovačević.

Predrag Damjanović, direktor Republičkog pedagoškog zavoda, kaže da on stalno govori da se profesori i učitelji moraju što više fokusirati na učenike.

"Što više pričati o vaspitanju djece, a manje o nastavnim sadržajima, jer se oni mogu nadoknaditi. Isto tako smatram da puno zavisi od toga kakav autoritet ima profesor u školi i da od toga zavisi kakvi će biti učenici jer se u velikoj mjeri ugledaju na njih", smatra Damjanović.