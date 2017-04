Do 2019. rješenje pitanja viška radnika u opštinskim i gradskim upravama

BANJALUKA - Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić najavljuje da će do 2019. godine biti završena ozbiljna analiza koja će pokazati gdje je prisutan višak radnika u opštinskim i gradskim upravama.

U intervjuu Srni Rešićeva navodi da će sve lokalne zajednice praktično same rješavati to pitanje, te da će Ministarstvo imati savjetodavnu ulogu da bi se što bezbolnije izašlo iz tog procesa.

"Taj proces trebalo bi da bude završen do 2019. godine. Najviše računamo na prirodni odliv, gdje će biti dosta ljudi koji će otići u penziju, kao i da će određeni broj lica otići na neke druge funkcije i pozicije. Ipak, moramo biti svjesni da će i određeni broj ljudi morati biti zbrinut na neki drugi način", pojašnjava Rešićeva.

Ona upozorava da je alarmantna situacija na području Trebinja, gdje je novi gradonačelnik po dolasku na funkciju zatekao 50 ljudi koji su bili nezakonito primljeni u radni odnos.

Rešićeva ističe da će se u narednom periodu raditi na registru državnih službenika, gdje ima dosta nejasnoća. Ona upozorava da se plasira informacija da Srpska nema registar, iako ga ima.

"Registar treba proširiti u smislu da se u njega uključe i osobe koje pripadaju i fondovima, a nisu po zakonu državni službenici, već na drugi način pripadaju budžetu ili im je Republika osnivač", pojašnjava Rešićeva za Srnu.

U novi registar neće biti uključena javna preduzeća, jer ona tu ni ne pripadaju, ali će se, zajedno sa zakonom o državnim službenicima, raditi na proširenju tog registra i pooštravanju rokova do kada se podaci moraju unijeti u registar ili će biti uvedene eventualne kaznene odredbe za one koji to ne rade.

"To je naša obaveza koju smo preuzeli i koju smo dogovorili sa konsultantom - Svjetskom bankom. Moramo imati registar za Republiku Srpsku, za Federaciju BiH, za Brčko distrikt, odnosno ne može biti jedan registar, jer nisu isti materijalni zakoni, kao ni uređenja", ističe Rešićeva.

Ona navodi da Srpska ima sedam upravnih inspektora koji su pozicionirani i u različitim regijama i koji odgovaraju svim zadacima, jer kontrolišu lokalne zajednice i sve republičke uprave.

Ocjenjujući stanje u lokalnim zajednicama, Rešićeva naglašava da su nakon lokalnih izbora prošle godine brojne blokirane lokalne zajednice - odblokirane, što je najvidljivije u opštini Gradiška, gdje je bio i najveći problem.

"Najbitnije je da nemamo blokiranih opština. Svi imaju neke teškoće, ali kada opština funkcioniše nema situacija kakve smo imali u Gradišci, Kneževu, Trnovu, kada nema ni investitora, ni novca, ni privrede", napominje Rešićeva.

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave u narednom periodu radiće sa nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama da postanu konkurentne, tako što će zaposlene u lokalnim zajednicama obučiti kako se pišu projekti.

Kada je riječ o izmjenama Zakona o državnim službenicima, Rešićeva otkriva da se rad privodi kraju i da Ministarstvo radi na daljem usaglašavanju propisa sa SIGMA Principima javne uprave, a nacrt zakonskog rješenja bi trebalo da bude u Narodnoj skupštini do juna.

"Osnova Strategiji razvoja lokalnih samouprava do 2021. godine, koju je nedavno usvojila Vlada Srpske, jeste njihovo maksimalno jačanje. Koliko su one jake, toliko je jaka i Republika Srpska", poručuje Rešićeva.

Ona navodi da Ministarstvo ima viziju da napravi višetipski koncept lokalne zajednice, umjesto dosadašnjeg monotipskog, koji je značio iste nadležnosti za sve lokalne zajednice bez obzira na veličinu, teritoriju, broj stanovnika.

"Novim zakonom propisano je da broj zaposlenih u organima lokalne samouprave ne može biti isti, da je on determinisan brojem stanovnika, čime se povećava efikasnost i pravi se drugačija struktura", objašnjava Rešićeva.

Ona zaključuje da je politička stabilnost uvedena u lokalne zajednice zajedno sa velikom odgovornošću njihove uprave, čime je stvoren bolji ambijent za investitore.