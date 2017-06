Do njiva u Hrvatskoj mogu samo pješke

CAZIN - Mještani Tržačkih Raštela, nadomak Cazina, od prije nekoliko dana granicu s Hrvatskom mogu preći na malograničnom prelazu koji se nalazi u ovom mjestu, ali samo pješke, tako da svoje njive u susjednoj državi ne mogu obrađivati kako treba jer ne mogu do njih traktorima.

Veliki broj mještana Tržačkih Raštela posjeduje zemlju na hrvatskom teritoriju i zbog nepostojanja graničnog prelaza već decenijama su se susretali s velikim problemima.

Iako je sada prelaz pušten u funkciju, mještani smatraju kako treba izvršiti njegovu prekategorizaciju kako bi se omogućio saobraćaj motornih vozila i radnih mašina, kao što su traktori i slično.

"Nemamo ništa od toga ako odemo na svoje njive, a ne možemo prevesti radne mašine kako bismo ih obrađivali. Sem toga, ovaj granični prelaz treba osposobiti za saobraćaj kako bi se građanima Cazina skratio put do Hrvatske, s obzirom na to da je granični prelaz Maljevac, kod Velike Kladuše, udaljen trideset kilometara", kaže predsjednik ove mjesne zajednice Memaga Nuhanović. Dodaje kako na drugoj strani Korane ima 33 hektara zemlje i da je dosad, kako bi došao do svoje zemlje, bio primoran putovati oko 80 kilometara. Prema njegovim riječima, stotine hektara najplodnijeg poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu mještana s druge strane granice godinama propada i zarasta u korov. Kaže da su mnogi pokušavali prodati poljoprivredne parcele, ali da u Hrvatskoj nije bilo zainteresiranih kupaca ili su cijene koje su nuđene bile neprihvatljivo niske.

Podsjećamo, mješovita komisija Hrvatske i Bosne i Hercegovine, na osnovu ugovora između dvije zemlje, donijela je odluku o puštanju u rad ovog malograničnog prelaza s tim da ga mogu prelaziti isključivo osobe s pograničnim propusnicama, odnosno mještani koji žive u području uz granicu dvije države.