Dobojlija Mladen Malić biciklom od Doboja do Pariza i nazad

DOBOJ - Biciklista rekreativac Mladen Malić iz Doboja vratio se danas u Doboj nakon što je prešao dionicu do Pariza dugu više od 3.000 kilometara.

"Bio sam maksimalno pripremljen za ovo putovanje i bilo mi je prelijepo", rekao je Malić Srni.



On je istakao da je u dobrom psihofizičkom stanju, a dionicu je ocijenio zahtjevnom.



Malić kaže da mu vremenske prilike nisu pretjerano pogodovale, te da je imao sitnih tehničkih problema na biciklu.



Dobojski biciklista je na put za Pariz krenuo 1. avgusta sam i bez sponzora, sa 30 kilograma opreme.



Malić je prije vožnje do francuske prijestonice biciklom išao do Češke, Poljske, Slovačke i Austrije.