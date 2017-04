Dobri uslovi za vožnju

BANJALUKA - Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) saobraćaj se ovog jutra odvija po suvim kolovozima i uz dobru vidljivost i uslove za vožnju.

Na dionicama na kojima se izvode radovi, iz Auto-moto saveza Republike Srpske vozačima skreću pažnju na izmijenjen režim vožnje i obavezno poštivanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj, a na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina na moguće odrone zemlje ili kamenja na kolovoz.

Na dijelu magistralnog puta Brčko-Bijeljina, u rejonu Ljeljenče, u toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega se saobraćaj odvija naizmjenično, jednom trakom.

Petlja "Mahovljani" zatvorena je za saobraćaj zbog izgradnje vijadukta na auto-putu Banjaluka-Doboj, a vozačima se preporučuje da koriste petlju "Aleksandrovac".

Zbog izlaska mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Doboj, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor, te na regionalnom putu Prnjavor-Stanari kod Prnjavorske petlje.

Režim saobraćaja izmijenjen je i na dionici Brčko-Lončari u naselju Gorice, pa se vozačima savjetuje da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Povremene obustave saobraćaja zbog deminerskih radova aktuelne su na regionalnom putu Doboj-Novi Maglaj u blizini naselja Rječica Donja.

Deminerski radovi izvode se i na regionalnom putu Srebrenica-Skelani, u mjestu Kragljivode.

AMS u saradnji sa drugim subjektima bezbjednosti sabraćaja sprovodi preventivnu kampanju pod nazivom "Retro in-vozi naprijed, pogledaj nazad!", sa ciljem povećanja bezbjednosti vozača motocikala i mopeda u saobraćaju.

Na području FBiH povremene obustave saobraćaja zbog deminiranja terena mogu se očekivati na magistralnom putu Ripač-Vrtoče u periodu od 8.00 do 16.00 časova.

Zbog radova na sanaciji rasvjete u tunelu Ivan na magistralnom putu Sarajevo-Konjic, vozila će i danas od 9.00 do 15.00 saobraćati usporeno, jednom trakom.

U toku su radovi na dionicama auto-puta Sarajevo zapad-Lepenica u blizini tunela Igman i Zenica jug-Kakanj u mjestu Donji Tičići, kao i na magistralnim putevima Sarajevo-Semizovac, Žepče-Maglaj, Simin Han-Priboj, Poriče-Kupres i Jablanica-Mostar.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja pri prelasku granice.

Zbog radova u Crnoj Gori, na graničnom prelazu Klobuk, na putu Ilino Brdo-Vilusi, saobraćaj se obustavlja od 9.00 do 11.00 i od 13.00 do 15 časova, a na graničnom prelazu Deleuša, na putu Deleuša-Vraćenovići od 11.00 do 14.00 časova.

Zbog radova koji uvijek traju na području Hrvatske, povremeno se na graničnim prelazima Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja formiraju duže kolone vozila.

Danas će od 8.00 do 12.00 na graničnom prelazu Slavonski Brod zbog radova na elektroenergetskoj mreži saobraćaj biti dodatno usporen.