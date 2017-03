Dodik: Prijavu protiv Izetbegovića i Softića je trebalo podnijeti u RS

BANJALUKA - SNSD očekuje veliku pobjedu na izborima 2018.godine, a velika pobjeda u Banjaluci je dobra osnova za dobar rezultat, istakli su Igor Radojičić predsjednik Glavnog odbora i Milorad Dodik predsjednik SNSD-a uoči sastanka sa Mjesnim odborima SNSD-a u Banjaluci.

Dodik je rekao da je ozbiljan izborni uspjeh gradske organizacije velika motivacija za dobar izborni rezultat. Dodao je da će predstavnike Mjesnih odbora na sastanku informisati u vezi činjenica oko podnošenja zahtjeva za reviziju presude Međunarodnog suda u Hagu.

"Savez za promjene je svojim izdajničkim ponašanjem pokazao da nije ostao vjeran Republici Srpskoj. Na sastannku ćemo zatražiti mišljenje i naše stranke o tome, naglasio je Dodik.

Radojičić je podsjetio da se u nedjelju održavaju izbori u 57 savjeta u mjesnim zajednicama, da je SNSD jedina stranka koja ima kandidate u svim savjetima te izarzio uvjerenje da će biti ostvaren dobar uspjeh.

Milorad Dodik predsjednik RS je rekao da se SNSD može samo pridružiti krivičnoj prijavi koju je danas protiv Sakiba Softića i Bakira Izetbegovića podnio NDP, ali je i dodao da bi bolje bilo da se to uradilo u RS . Mišljenja smo da je prijavu trebalo podnijetu u Tužilaštvu u RS jer sumnjamo da će Bošnjaci u Sarajevu htjeti procesuirati taj predmet, rekao je Dodik i dodao da se pokazalo da Tužilaštvo BiH nema više legitimitet. On je ukazao na to da SDS nije želio da se pridruži toj prijavi.